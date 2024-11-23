Четверо военнослужащих из Прохладного убиты на Украине

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Сергей Лемешевич, Александр Арнольд, Павел Переходов и Максим Савченко убиты в военной операции на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 184 бойцов из Кабардино-Балкарии.

Как писал "Кавказский узел", к 3 ноября были официально признаны убитыми в военной операции не менее 180 бойцов из Кабардино-Балкарии. Были обнародованы имена 164 из них, о гибели еще 16 человек стало известно из отчета властей республики о выплатах семьям убитых в 2022 году.

В Прохладном установили баннер в память о погибших в военной операции Сергее Лемешевиче и Александре Арнольде, сообщило 22 ноября издание "Газета Юга".

Лемешевич и Арнольд – выпускники муниципальной городской школы № 8, как и Павел Переходов и Максим Савченко, также убитые в военной операции на Украине, указано в публикации на странице школы во "Вконтакте".

Публикация посвящена открытию мемориальных досок памяти этих четырех выпускников. В мероприятии участвовали родственники, сослуживцы и друзья погибших, а также представители администрации города, отмечается в сообщении.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 184 бойцов из Кабардино-Балкарии. "Кавказскому узлу" известны имена 168 из них, о гибели еще 16 человек стало известно из отчета властей республики о выплатах семьям убитых в 2022 году.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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