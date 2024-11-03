Боец из Баксанского района убит в военной операции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Беслан Кипов из Баксанского района убит в военной операции на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 180 бойцов из Кабардино-Балкарии.

Как писал "Кавказский узел", к 1 ноября были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 179 бойцов из Кабардино-Балкарии. Были обнародованы имена 163 из них, о гибели еще 16 человек, чьи фамилии не были приведены, стало известно из отчета властей о выплатах семьям убитых в 2022 году.

В военной операции погиб Беслан Кипов 1981 года рождения из села Заюково Баксанского района, сообщило сегодня в своем телеграм-канале отделение госфонда "Защитники Отечества" в Кабардино-Балкарии.

"После получения высшего юридического образования поступил на государственную службу, позже Беслан работал в сфере охраны организаций и предприятий. В феврале 2012 года женился. У Беслана двое детей - дочь и сын", - говорится в публикации.

В 2023 году Беслан Кипов поступил на военную службу и принял участие в военной операции, а погиб 13 мая, отмечается в сообщении.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 180 бойцов из Кабардино-Балкарии. "Кавказскому узлу" известны имена 164 из них, о гибели еще 16 человек стало известно из отчета властей республики о выплатах семьям убитых в 2022 году.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.