RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
05:11, 1 ноября 2024

Военный из Кабардино-Балкарии убит на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Военнослужащий Александр Матросов из Майского убит на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми не менее 179 бойцов из Кабардино-Балкарии.

Как сообщал "Кавказский узел", к 26 октября представители властей и силовики официально признали убитыми в зоне военной операции на Украине не менее 178 бойцов из Кабардино-Балкарии.

Имя убитого на Украине Александра Матросова стало известно из отчета филиала государственного фонда «Защитники Отечества» по Кабардино-Балкарии. 

Матросов, вдова которого живет в Майском и владеет продуктовым магазином, заключил контракт с Минобороны РФ в феврале 2022 года, служил на Донецком направлении снайпером, а 11 мая того же года, за несколько дней до своего 47-летия, был убит. Тогда же, в мае 2022 года, был награжден орденом Мужества посмертно, следует из публикации телеграм-канала фонда.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 179 бойцов из Кабардино-Балкарии. "Кавказскому узлу" известны имена 162 из них, о гибели еще 16 человек стали известны из отчета властей республики о выплатах семьям убитых в 2022 году.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
На месте атаки на росгвардейцев в Чечне. Фото: grodno24.com
28 октября 2024, 12:44
За неделю с 21 по 27 октября в вооруженном конфликте на Северном Кавказе погиб один человек
Европейский суд по правам человека. Фото: https://internationallawyersassociates.com/ru
22 октября 2024, 14:07
ЕСПЧ признал российский закон об иноагентах нарушающим Конвенцию о правах человека
Родственники погибших во время атаки на Нальчик рассматривают фотографии. Нальчик. 29 ноября 2005 года. Фото: REUTERS/Viktor Korotayev
22 октября 2024, 01:55
Неделя с 14 по 20 октября прошла без жертв вооруженного конфликта на Северном Кавказе
Российские военнослужащие на Украине. Фото: Mil.ru
19 октября 2024, 10:11
Более 5100 бойцов с юга России признаны убитыми на Украине
Лоран Винатье. Cкриншот видео "Эхо Подкасты" https://www.youtube.com/watch?v=JRo1NLk1WPM
15 октября 2024, 12:36
Франция выразила протест из-за приговора Лорану Винатье*
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
23 сентября 2024, 12:52
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
19 августа 2024, 18:07
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
19 июня 2024, 14:48
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
16:49, 31 октября 2024
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Тырныауз. Никогда такого не было, и вот опять..
Фото
17:45, 30 октября 2024
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
7
Добро пожаловать в компанию «Рога и копыта». Как нальчикских таксистов кинули на зарплату
Фото
09:06, 29 октября 2024
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
10
В Нальчике появились первые квадроберы
Все блоги
Справочник
Ученица надевает хиджаб. Фото Елены Синеок Юга ру Главное о новой попытке запретить хиджабы в России

Рауль (слева) и Рауф Арашуковы. Коллаж "Кавказского узла". Фото пресс-службы Совета Федерации и пресс-службы "Ставрополькрайгаз" Главное о деле Арашуковых

Территория РУС. Фото https://ruspetsnaz.ru/o-nas/ Чему учат в университете спецназа имени Путина в Чечне

Блогеры
Фото
16:49, 31 октября 2024
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Тырныауз. Никогда такого не было, и вот опять..
Фото
17:45, 30 октября 2024
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
7
Добро пожаловать в компанию «Рога и копыта». Как нальчикских таксистов кинули на зарплату
Фото
09:06, 29 октября 2024
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
10
В Нальчике появились первые квадроберы
Фото
10:35, 27 октября 2024
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
7
Почему некоторые дети в школах КБР не посещают уроки музыки, рисования и физкультуры
Фото
10:11, 26 октября 2024
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
2
Обреченная сосна Сосновского. Об одной законодательной инициативе 
Аналитика
09 октября 2024, 11:32
В ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе в III квартале 2024 года 2 человека убито и один ранен
07 октября 2024, 13:21
2 человека погибли в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе в сентябре 2024 года
Темы дня
Спасатели работают на месте обрушения в Черкесске. Стоп-кадр видео МЧС России от 31.10.24, https://t.me/mchskchr/6956.
31 октября 2024, 20:39
Найдено тело пятого погибшего при взрыве в Черкесске

Обыски в мэрии Буйнакска. Скриншот видео СУ СК РФ по РД
31 октября 2024, 18:08
Обыск прошел в мэрии Буйнакска

Адам Делимханов. Фото: Duma.gov.ru https://ru.wikipedia.org/
31 октября 2024, 15:43
Аналитики сочли политическим мотив реакции Делимханова на запрет хиджабов во Владимирской области

Флаги партии "Грузинская мечта". Фото со страницы "Грузинской мечты" в Facebook принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
31 октября 2024, 14:01
Баку обеспечил победу "Грузинской мечты" в Марнеули

Ереван: участники акции памяти рассказали истории репрессированных родных
Ереван: участники акции памяти рассказали истории репрессированных родных
Акция в Тбилиси: что требуют протестующие
Акция в Тбилиси: что требуют протестующие
Грузия протестует: последний шанс стать Европой
Грузия протестует: последний шанс стать Европой
Сельчане полгода ждали компенсации после наводнения в Армении
Сельчане полгода ждали компенсации после наводнения в Армении
Wildberries: смогут ли кадыровцы избежать кровной мести?
Wildberries: смогут ли кадыровцы избежать кровной мести?
Владикавказ: в заброшенном доме живёт многодетная семья
Владикавказ: в заброшенном доме живёт многодетная семья
Показать больше