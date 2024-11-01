Военный из Кабардино-Балкарии убит на Украине

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Военнослужащий Александр Матросов из Майского убит на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми не менее 179 бойцов из Кабардино-Балкарии.

Как сообщал "Кавказский узел", к 26 октября представители властей и силовики официально признали убитыми в зоне военной операции на Украине не менее 178 бойцов из Кабардино-Балкарии.

Имя убитого на Украине Александра Матросова стало известно из отчета филиала государственного фонда «Защитники Отечества» по Кабардино-Балкарии.

Матросов, вдова которого живет в Майском и владеет продуктовым магазином, заключил контракт с Минобороны РФ в феврале 2022 года, служил на Донецком направлении снайпером, а 11 мая того же года, за несколько дней до своего 47-летия, был убит. Тогда же, в мае 2022 года, был награжден орденом Мужества посмертно, следует из публикации телеграм-канала фонда.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 179 бойцов из Кабардино-Балкарии. "Кавказскому узлу" известны имена 162 из них, о гибели еще 16 человек стали известны из отчета властей республики о выплатах семьям убитых в 2022 году.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

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