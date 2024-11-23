Боец из Волгоградской области убит на Украине

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Федор Безруков из Урюпинского района убит в зоне военной операции. С начала спецоперации на Украине официально признаны убитыми не менее 999 бойцов из Волгоградской области.

Как информировал "Кавказский узел", 21 ноября стало известно, что на Украине убит Александр Безверхов из Новоаннинского района. Он стал, по меньшей мере, 998-м бойцом из Волгоградской области, который был официально признан убитым в зоне специальной военной операции (СВО).

Военнослужащий Федор Безруков убит в зоне военной операции на Украине, сообщил 18 ноября на своей странице в соцсети "ВКонтакте" совет депутатов Акчернского сельского поселения Урюпинского района.

Таким образом, официально признаны убитыми на Украине и не менее 999 бойцов из Волгоградской области.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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