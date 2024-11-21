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06:19, 21 ноября 2024

Контрактник из Волгоградской области убит в военной операции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Александр Безверхов из Новоаннинского района убит на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми не менее 998 бойцов из Волгоградской области.

Как информировал "Кавказский узел", 18 ноября стало известно, что на Украине убит Владислав Миллер из Камышина. Он стал, по меньшей мере, 997-м бойцом из Волгоградской области, который был официально признан убитым в зоне специальной военной операции (СВО).

В зоне СВО на Украине убит военнослужащий-контрактник Александр Безверхов из Новоаннинского района, передал 20 ноября "Волгоград Онлайн" со ссылкой на районную администрацию.

Таким образом, официально признаны убитыми на Украине и не менее 998 бойцов из Волгоградской области.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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Автор: "Кавказский узел"

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