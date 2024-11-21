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13:17, 21 ноября 2024

Митинг против экстрадиции чеченских беженцев прошел во Франции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Участники акции выступили в защиту Муслима Цинцаева и Селимы Хадисовой.

Как писал "Кавказский узел", Муслим Цинцаев был задержан в июне во Франции и находится там в тюрьме. 18 ноября представители диаспоры провели митинги в его защиту в Вене и Брюсселе. Ранее, в октябре, в Австрии прошла акция в поддержку Селимы Хадисовой. Она была задержана в Боснии из-за приказа об экстрадиции, выданного Интерполом, по обвинению в преступлении по статье 208 (2) УК России (участие в незаконном вооруженном формировании). По сведениям чеченской диаспоры, она сбежала от домашнего насилия и ее объявили в розыск в России по настоянию родственников мужа.

Представители чеченской диаспоры провели в Париже митинг против экстрадиции в Россию Муслима Цинцаева и Селимы Хадисовой. Участники акции потребовали предоставить задержанным международную защиту.

Ассоциация "Союз чеченцев Франции" выступила против "политики некоторых европейских стран в отношении чеченцев, бегущих от преследований российского режима". "Мы еще раз обращаемся к властям Франции: если М. Цунцаев совершил преступление во Франции, его следует наказать по французским законам, а не выдавать на жестокую расправу в Россию, куда Европейский Суд по правам человека запретил высылать чеченцев именно из-за жестокого и бесчеловечного отношения к ним", - говорится в обращении, которое приводится на сайте Tergam.info, рассказывающем "о жизни чеченцев в Европе и всем мире".

Напомним, в феврале Европейский суд по правам человека в Страсбурге отказался отменить решение французских властей об экстрадиции в Россию 55-летнего выходца из Чечни. Сам он настаивает, что на родине ему угрожают пытки.

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Автор: "Кавказский узел"

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