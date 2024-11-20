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08:49, 20 ноября 2024

Разведчик из Чечни убит в военной операции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Младший сержант Абубакар Арсункаев из Шелковского района убит в боевых действия на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 215 бойцов из Чечни.

Как писал "Кавказский узел", к 31 октября были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 214 бойцов из Чечни. Власти обнародовали имена 191 из них, о гибели еще 23 бойцов Рамзан Кадыров сообщил 27 октября 2022 года, не называя имен.

Командир отделения разведки младший сержант Абубакар Арсункаев, 1988 года рождения, погиб 4 августа в зоне военной операции, сообщила 8 ноября на своей странице во "Вконтакте" школа станицы Дубовской Шелковского района.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 215 бойцов из Чечни. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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Автор: "Кавказский узел"

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