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07:36, 5 ноября 2024

Шестеро бойцов из Чечни убиты на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Аслан Сукуев, Апти Бачаев, Руслан Муалиев, Рамзан Юсултанов, Умран Кубаев и Шамхан Мусаев убиты в зоне военной операции. С начала спецоперации на Украине официально признаны убитыми не менее 214 бойцов из Чечни.

Как информировал "Кавказский узел", 6 сентября стало известно, что на Украине убит Рустам Товбетиров из Ножай-Юрта. Он стал, по меньшей мере, 208-м бойцом из Чечни, который был официально признан убитым в зоне специальной военной операции (СВО).

Ни госнаграды, ни мемориальные доски, ни выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов. "Кавказский узел" также опубликовал справку "Главное о кадыровцах на Украине".

В зоне СВО убиты военнослужащие Аслан Сукуев, Апти Бачаев, Руслан Муалиев, Рамзан Юсултанов, Умран Кубаев и Шамхан Мусаев. Каждому из них посмертно присвоено звание "Героя Чечни", сообщил 31 октября на своей странице в соцсети "ВКонтакте" глава администрации Наурского района Ризван Джанхотов.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 214 бойцов из Чечни.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

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Автор: "Кавказский узел"

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