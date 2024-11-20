Чиновник в Дагестане заподозрен в мошенничестве

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Бывший и.о. начальника отдела архитектуры и строительства Каспийска подозревается в мошенничестве с земельным участком.

По данным следствия, в 2023 году чиновник представил в администрацию города документы, в которых содержались ложные сведения о том, что его родственница является членом садоводческого товарищества "Педагог" в Каспийске с закрепленным за ней земельным участком.

На основании упомянутых документов глава городского округа вынес постановление о предоставлении родственнице данного участка в собственность. Соответствующая запись была внесена в единый государственный реестр недвижимости, пишет 19 ноября ТАСС со ссылкой на Следственное управление Следственного комитета России по Дагестану.

В отношении бывшего чиновника возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество с использованием служебного положения).

Ранее "Кавказский узел" писал, что в начале ноября начальник отдела архитектуры и строительства администрации Табасаранского района был заподозрен в превышении полномочий, он неправомерно легализовал строение, которое его знакомый возвел в селе Ханаг, на территории особо охраняемого природного памятника "Ханагский водопад".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для Android и IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.