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06:20, 7 ноября 2024

Дагестанский чиновник заподозрен в легализации самостроя в охранной зоне

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Начальник отдела архитектуры и строительства в администрации Табасаранского района заподозрен в превышении полномочий. 

Следственные органы Дагестана заподозрили в превышении должностных полномочий сотрудника администрации Табасаранского района.

Как полагает следствие, глава отдела архитектуры и строительства администрации Табасаранского района в 2022 году неправомерно легализовал строение, которое его знакомый возвел в селе Ханаг, на территории особо охраняемого  природного памятника “Ханагский водопад”. 

Зная о том, что строение возведено самовольно, чиновник подготовил и утвердил градостроительный план земельного участка, а затем “незаконно выдал своему знакомому разрешение на строительство” уже существующего объекта-самостроя, говорится в сообщении официального телеграм-канала республиканского Следкома.

В сообщении ведомства не уточняется, избрана ли подозреваемому мера пресечения. Статья о превышении должностных полномочий из личной заинтересованности (пункт «е» части 3 статьи 286 УК России) предусматривает от трех до десяти лет лишения свободы. 

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Автор: "Кавказский узел"

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