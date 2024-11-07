Дагестанский чиновник заподозрен в легализации самостроя в охранной зоне

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Начальник отдела архитектуры и строительства в администрации Табасаранского района заподозрен в превышении полномочий.

Следственные органы Дагестана заподозрили в превышении должностных полномочий сотрудника администрации Табасаранского района.

Как полагает следствие, глава отдела архитектуры и строительства администрации Табасаранского района в 2022 году неправомерно легализовал строение, которое его знакомый возвел в селе Ханаг, на территории особо охраняемого природного памятника “Ханагский водопад”.

Зная о том, что строение возведено самовольно, чиновник подготовил и утвердил градостроительный план земельного участка, а затем “незаконно выдал своему знакомому разрешение на строительство” уже существующего объекта-самостроя, говорится в сообщении официального телеграм-канала республиканского Следкома.

В сообщении ведомства не уточняется, избрана ли подозреваемому мера пресечения. Статья о превышении должностных полномочий из личной заинтересованности (пункт «е» части 3 статьи 286 УК России) предусматривает от трех до десяти лет лишения свободы.

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