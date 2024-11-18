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15:22, 18 ноября 2024

Оппозиция обвинила президента Абхазии в раздаче наградного оружия

Участники акции протеста в Абхазии. 18 ноября 2024 г. Скриншот видео Телеграм канал https://t.me/respublicaabh

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Представитель абхазской оппозиции заявил, что президент Аслан Бжания раздал более 500 единиц наградного оружия.

Как писал "Кавказский узел", сегодня представители оппозиции, требующие отставки президента Абхазии, призвали депутатов парламента вернуться к работе и подключиться к поиску выхода из политического кризиса. Несколько депутатов прибыли в парламент для встречи с лидерами протеста за закрытыми дверьми. После совещания группа депутатов отправилась к Аслану Бжании, чтобы предложить встречу представителей властей и лидеров оппозиции без посредников.

16 ноября Аслан Бжания, который на фоне протестов уехал в родовое село Тамыш, заявил, что готов уйти в отставку с поста президента, если протестующие, занявшие парламент Абхазии, покинут здание. Протестующие отклонили предложение Бжании назначить досрочные президентские выборы, и продолжили требовать его отставки, а также отставки глав министерств и ведомств. Бжания обвинил участников протестов в попытке госпереворота, перевел ведомства на усиленный режим и призвал их руководителей выполнять его приказы.

Аслан Бжания раздал больше 500 единиц наградного оружия, заявил один из лидеров оппозиции, председатель общественной организации "Абхазское народное движение" Адгур Ардзинба.

"Насколько мне известно, только наградного оружия за эти четыре года больше 500 единиц он раздал", - приводит его слова ТАСС.

Как развивался кризис в Абхазии, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Абхазия против инвестиционного соглашения с Россией". Материалы о ситуации собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Кризис в Абхазии".

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Автор: "Кавказский узел"

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