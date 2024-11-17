Сняты ограничения на проезд по Военно-Грузинской дороге

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Спасатели отменили запрет на выезд большегрузных машин из Северной Осетии по Военно-Грузинской дороге.

Как писал "Кавказский узел", на участке Владикавказ – Ларс запрещено движение большегрузных машин в направлении на выезд из России, сообщило сегодня управление МЧС по Северной Осетии. Запрет был объяснен "ухудшением погодных условий на территории Грузии и невозможностью обеспечения безопасного проезда".

Разрешено движение всех видов машин на участке Владикавказ – Ларс в обоих направлениях, сообщило сегодня в своем телеграм-канале управление МЧС по Северной Осетии.

Запрет снят в связи с возможностью безопасного проезда по Военно-Грузинской дороге и с учётом рекомендаций пограничной полиции Грузии, отмечается в публикации.

Военно-Грузинская дорога – единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, говорится в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге.

Советы для тех, кто решил ехать по Военно-Грузинской дороге на автомобиле, "Кавказский узел" ранее собрал в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

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