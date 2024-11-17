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09:50, 17 ноября 2024

Военно-Грузинская дорога закрыта для большегрузов

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Выезд большегрузных машин из Северной Осетии запрещен из-за ухудшения погоды в Грузии.

Как писал "Кавказский узел", сегодня утром на пункте пропуска "Верхний Ларс" разрешения на выезд в Грузию ожидали водители и пассажиры 2041 автомобиля.

Военно-Грузинская дорога – единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, говорится в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге.

Движение большегрузных машин на участке Владикавказ – Ларс в направлении на выезд из России запрещено, сообщает сегодня управление МЧС по Северной Осетии.

Запрет связан с "ухудшением погодных условий на территории Грузии и невозможностью обеспечения безопасного проезда", говорится в публикации на сайте ведомства.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в грузинском селе Степанцминда ясная погода при температуре воздуха +5 градусов, скорость ветра 3 метра в секунду. В ночь на 18 ноября осадков также не ожидается, температура воздуха понизится до -5 градусов, скорость ветра – до 1 метра в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

Советы для тех, кто решил ехать по Военно-Грузинской дороге на автомобиле, "Кавказский узел" ранее собрал в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

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Автор: "Кавказский узел"

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