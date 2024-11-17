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00:56, 17 ноября 2024

Кубанский фермер обвинен в незаконном хранении оружия

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Фермер из станицы Убежинской, который в конце октября угрожал взорвать себя гранатой, обвинен в незаконном хранении оружия.

Как писал "Кавказский узел", 29 октября в станице Убежинской на Кубани был задержан мужчина, который угрожал взорвать гранату на заброшенной ферме.

В отношении фермера, который угрожал взорвать себя гранатой, возбуждено уголовное дело по статье о незаконном хранении оружия (статья 222), пишет 16 ноября "Коммерсант".

Силовики приехали к Станиславу Неварову после того, как к ним поступила информация о том, что он может незаконно хранить оружие. Мужчина забаррикадировался на ферме и вел прямую трансляцию в соцсетях. Там же он написал: "Живым не сдамся, так что прощай. народ, с вами было интересно. Встретимся в мирах иных". Однако после длительных переговоров его все же задержали, информирует "Газета.ру".

Ранее "Кавказский узел" писал, что в августе в многоэтажке в Новороссийске произошел взрыв, погиб подросток, еще трое получили ранения. По предварительным данным, причиной происшествия стал подрыв ручной гранаты одним из несовершеннолетних.

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Автор: "Кавказский узел"

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