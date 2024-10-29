Житель Кубани задержан за угрозу взорвать гранату

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Мужчина угрожал взорвать гранату на заброшенной ферме в станице Убежинской, он задержан.

Инцидент произошел в станице Убежинской Успенского района Кубани.

"57-летний мужчина заперся в хозпостройке на заброшенной ферме и угрожал привести в действие боевую гранату. В течение нескольких часов сотрудники полиции вели с ним переговоры", - сообщила начальник пресс-службы краевого главка МВД Александра Рунова.

По ее словам, полицейские обезвредили мужчину. Они изъяли у него гранату Ф-1. Сам он сообщил, что боеприпас достался ему от знакомого несколько лет назад. Задержанный доставлен в отдел полиции, пишет со ссылкой на пресс-службу управления МВД по региону "Интерфакс".

Ранее "Кавказский узел" писал, что в августе в многоэтажке в Новороссийске произошел взрыв, погиб подросток, еще трое получили ранения. По предварительным данным, причиной происшествия стал подрыв ручной гранаты одним из несовершеннолетних.

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