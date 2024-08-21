Подросток погиб при взрыве в новороссийской многоэтажке

21 августа 2024, 01:27

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В многоэтажке в Новороссийске произошел взрыв, погиб подросток, еще трое получили ранения. По предварительным данным, причиной происшествия стал подрыв ручной гранаты одним из несовершеннолетних.

Взрыв прогремел в новороссийской многоэтажке вечером 20 августа.

По предварительным данным, на 13-м этаже дома на Анапском шоссе взорвалась ручная граната, погиб подросток, еще трое получили ранения. Причиной происшествия мог стать подрыв гранаты одним из несовершеннолетних, пишет "Коммерсант".

Трое пострадавших госпитализированы. Одна девушка находится в тяжелом состоянии, еще двое - парень и девушка - в состоянии средней тяжести, сообщает РИА "Новости".

Ранее "Кавказский узел" писал, что 20 августа в Краснодаре были задержаны двое студентов и школьник, которые, по версии следствия, совершили поджог кабины локомотива.

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