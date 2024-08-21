21 августа 2024, 01:27

Подросток погиб при взрыве в новороссийской многоэтажке

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В многоэтажке в Новороссийске произошел взрыв, погиб подросток, еще трое получили ранения. По предварительным данным, причиной происшествия стал подрыв ручной гранаты одним из несовершеннолетних.

Взрыв прогремел в новороссийской многоэтажке вечером 20 августа.

По предварительным данным, на 13-м этаже дома на Анапском шоссе взорвалась ручная граната, погиб подросток, еще трое получили ранения. Причиной происшествия мог стать подрыв гранаты одним из несовершеннолетних, пишет "Коммерсант".

Трое пострадавших госпитализированы. Одна девушка находится в тяжелом состоянии, еще двое - парень и девушка - в состоянии средней тяжести, сообщает РИА "Новости".

Ранее "Кавказский узел" писал, что 20 августа в Краснодаре были задержаны двое студентов и школьник, которые, по версии следствия, совершили поджог кабины локомотива.

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Примечание:

"Паскарь заявил о пытках после поджога коврика у двери ФСБ в Краснодаре", "Уроженец Дагестана арестован по делу о поджоге военкомата в Мурманске", "Противник спецоперации арестован на Кубани после двух поджогов".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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