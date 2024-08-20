20 августа 2024, 13:41

Двое студентов и школьник задержаны в Краснодаре за поджог локомотива

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Силовики задержали в Краснодаре двоих студентов и школьника, которые, по версии следствия, совершили поджог кабины локомотива, сообщили источники.

По данным источника, силовики в Краснодаре задержали двоих студентов Кубанского института профессионального образования 17-ти и 18-ти лет, а также 16-летнего школьника, которых подозревают в поджоге локомотива.

По версии следствия, студенты и школьник 13 августа подожгли в Краснодаре кабину локомотива, принадлежащего компании "ТрансОйл". За это им в Telegram неизвестный пообещал заплатить 1500 долларов, сообщил сегодня телеграм-канале "Baza".

 В отношении двоих юношей и подростка возбуждено уголовное дело о теракте, передала сегодня "Живая Кубань".

На 13.40 мск на сайте следственного управления СКР по Краснодарскому краю, а также на сайте управления МВД по Краснодарскому краю нет информации о возбуждении уголовного дела по статье о теракте в отношении двоих студентов и школьника.

Статья 205 УК РК "Теракт" предусматривает до пожизненного лишения свободы.

"Кавказский узел" также писал, что после начала спецоперации на Украине в Краснодарском крае регулярно происходят случаи поджогов железнодорожной инфраструктуры. Следователи эти инциденты квалифицируют в том числе как диверсии. В частности, 16 мая стало известно, что силовики в Матвеево-Курганском районе задержали местного жителя, который, по версии следствия, за обещанное ему вознаграждение попытался поджечь три релейных шкафа. 9 июля суд в Краснодаре приговорил к 12 годам заключения местного жителя, признав его виновным в поджоге релейного шкафа на железной дороге.

Версии следствия о мотивах поджога релейных шкафов на Кубани выглядят неубедительными, а подобные дела часто имеют признаки фальсификации, констатировали ранее опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники. Релейный шкаф является важной частью инфраструктуры, так что мотив диверсии не исключен, возразил им в комментарии корреспонденту "Кавказского узла" бывший сотрудник МВД.

27 июня текущего года родители подростков, задержанных в Новосибирске за поджог релейных шкафов, станции сотовой связи и самолета СУ-24, заявили, что убеждены, что дело сфальсифицировано. Аналогичные дела следователи заводили в регионах Юга России, хотя в них наблюдаются признаки провокаций со стороны самих силовиков, а заказчик таких преступлений остается неустановленным, отметил юрист.

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Примечание:

"Паскарь заявил о пытках после поджога коврика у двери ФСБ в Краснодаре", "Уроженец Дагестана арестован по делу о поджоге военкомата в Мурманске", "Противник спецоперации арестован на Кубани после двух поджогов".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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