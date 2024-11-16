Восемь бойцов из Волгоградской области убиты на Украине

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Сергей Новиков, Данил Жигалов, Петр Сергачев, Николай Кузнецов, Алексей Мизикин, Сергей Горячев, Александр Илларионов и Роман Пономарев убиты в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 996 бойцов из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", к 13 ноября были официально признаны убитыми в военной операции не менее 988 бойцов из Волгоградской области.

Сергей Новиков, уроженец хутора Бурацкий и Данил Жигалов из хутора Новодербеновский, убиты в военной операции на Украине, посмертно они награждены орденами Мужества, сообщил сегодня в своем Telegram-канале глава Суровикинского района Роман Слива.

Ранее он сообщал, что в военной операции на Украине убиты Петр Сергачев, Николай Кузнецов, Алексей Мизикин, Сергей Горячев, 42-летний Александр Илларионов и 22-летний Роман Пономарев.

Заместитель директора Нижнечирского лесничества Алексей Мизикин был мобилизован осенью 2022 года, убит 28 мая, сообщил 7 июня департамент лесного хозяйства по ЮФО на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 996 бойцов из Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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