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22:42, 13 ноября 2024

Контрактник из Урюпинска убит на Украине

Александр Ноздрин. Скриншот фото из Telegram-канала администрации Урюпинска от 13.11.24, https://t.me/urupino/16817

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Александр Ноздрин убит в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 988 бойцов из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", к 11 ноября были официально признаны убитыми в военной операции не менее 987 бойцов из Волгоградской области.

Ефрейтор Александр Ноздрин заключил контракт в 2024 году, был отправлен в Донецкую Народную Республику в должности стрелка. Убит 25 октября. Ноздрину было 45 лет, у него осталась дочь, сообщила сегодня администрация Урюпинска в своем Telegram-канале.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 988 бойцов из Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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Автор: "Кавказский узел"

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