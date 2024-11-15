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13:30, 15 ноября 2024

Дело Кеворковой направлено в прокуратуру

Надежда Кеворкова. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru/news/society/57003/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Дело журналистки Надежды Кеворковой, обвиняемой в оправдании терроризма, направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Из-за политического характера дела проверка может затянуться, предположил адвокат.

Как писал "Кавказский узел", 21 октября Басманный суд Москвы продлил срок ареста журналистки Надежды Кеворковой* до 6 декабря. Адвокат заявил, что следователи убедили суд продлить срок ареста, хотя в этом нет необходимости. Надежда Кеворкова* с 7 мая находится под стражей по обвинению в оправдании терроризма. 12 октября защита сообщила, что следствие завершено. Следствие сократило с пяти дней до двух срок ознакомления с материалами дела, сообщил 28 октября адвокат журналистки Калой Ахильгов, отметив, что этот вопрос рассмотрит суд. 30 октября стало известно, что суд позволил Кеворковой* знакомиться с материалами дела только до 8 ноября.

Уголовное дело Надежды Кеворковой направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, сообщил ее адвокат Калой Альхигов.

"Уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, в данном случае, поскольку дело имеет политический окрас, проверять будет городская прокуратура, обычно это занимает больше времени, может быть две-три недели, а дальше оно поступит в 235-й гарнизонный военный суд для рассмотрения по существу", - цитирует адвоката РИА "Новости".

Напомним, что Кеворкова обвинена в оправдании терроризма за две публикации в ее телеграм-канале: репост текста журналиста Орхана Джемаля от 2010 года о нападении на Нальчик и публикация о движении "Талибан"*. Как следует из публикации от 23 сентября 2018 года, Кеворкова в своем телеграм-канале полностью перепечатала текст Орхана Джемаля, от себя добавив лишь одну фразу: "Текст 2010 <года> Орхана Джемаля года на смерть Анзора Астемирова". В своей статье Орхан Джемаль рассказывал о знакомстве с Анзором Астемировым и о просчетах властей, которые привели к недовольству мусульман.

Текст Джемаля не был признан противозаконным, а доводы о том, что публикация в телеграм-канале Кеворковой была доступна широкой аудитории, не соответствуют действительности, заявила ранее защита. Публикации Надежды Кеворковой о событиях в Нальчике в 2005 году касались пыток, которым подвергались задержанные, и раздражали силовиков, при этом террор "она не поддерживала ни в какой форме", заявил бывший супруг Кеворковой, журналист Максим Шевченко.

13 октября 2005 года произошло вооруженное нападение на Нальчик, участнику которого, Анзору Астемирову, посвящена статья Орхана Джемаля от 2010 года. В нападении, по данным следствия, приняли участие по меньшей мере 250 боевиков. В результате погибли 35 силовиков и 15 гражданских лиц, были убиты 95 боевиков, говорится в справке "Кавказского узла" "Нападение на Нальчик 13-14 октября 2005 года".

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* движение "Талибан" признано террористическим, его деятельность запрещена в России.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

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