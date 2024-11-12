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04:57, 12 ноября 2024

Защита Кеворковой закончила знакомиться с материалами дела

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Адвокат Калой Ахильгов сообщил, что защита завершила ознакомление с делом журналистки Надежды Кеворковой. По его словам, у обвинения нет ни единого доказательства, кроме экспертизы.

Как писал "Кавказский узел", 21 октября Басманный суд Москвы продлил срок ареста журналистки Надежды Кеворковой до 6 декабря. Адвокат заявил, что следователи убедили суд продлить срок ареста, хотя в этом нет необходимости. Надежда Кеворкова с 7 мая находится под стражей по обвинению в оправдании терроризма. 12 октября защита сообщила, что следствие завершено. Следствие сократило с пяти дней до двух срок ознакомления с материалами дела Надежды Кеворковой, сообщил 28 октября адвокат журналистки Калой Ахильгов, отметив, что этот вопрос рассмотрит суд. 30 октября стало известно, что суд позволил Кеворковой знакомиться с материалами дела только до 8 ноября.

Защита Надежды Кеворковой с материалами дела. "Сегодня (11 ноября) мы выполнили требования статья 217 УПК РФ и подписали, что ознакомились с материалами дела. Заранее скажу, что в деле нет ни единого доказательства, кроме экспертизы", - написал адвокат Калой Ахильгов в своем телеграм-канале.

Он напомнил, что следователь по делу пыталась сократить время ознакомления с материалами дела, но Басманный суд "отказал следователю и дал нам время спокойно знакомиться с материалами". "Я, кстати, совсем был не против и раньше подписаться, но раз следователь решил сразу идти в суд, то и мы не против. Я всегда за то, чтобы договориться на обоюдно выгодных условиях по срокам ознакомления. Но когда мне говорят: "Мне надо, чтобы вы ознакомились к первому ноября, есть вопросики к такому отношению..." - отметил адвокат.

Ахильгов также отметил, что сегодня, 12 ноября дело будет направлено в прокуратуру Москвы, он полагает, что первое заседание будет не раньше, чем в январе.

Напомним, что Кеворкова обвинена в оправдании терроризма за две публикации в ее телеграм-канале: репост текста журналиста Орхана Джемаля от 2010 года о нападении на Нальчик и публикация о движении "Талибан"**. Как следует из публикации от 23 сентября 2018 года, Кеворкова в своем телеграм-канале полностью перепечатала текст Орхана Джемаля, от себя добавив лишь одну фразу: "Текст 2010 <года> Орхана Джемаля года на смерть Анзора Астемирова". В своей статье Орхан Джемаль рассказывал о знакомстве с Анзором Астемировым и о просчетах властей, которые привели к недовольству мусульман.

Текст Джемаля не был признан противозаконным, а доводы о том, что публикация в телеграм-канале Кеворковой была доступна широкой аудитории, не соответствуют действительности, заявила ранее защита. Публикации Надежды Кеворковой о событиях в Нальчике в 2005 году касались пыток, которым подвергались задержанные, и раздражали силовиков, при этом террор "она не поддерживала ни в какой форме", заявил бывший супруг Кеворковой, журналист Максим Шевченко.

13 октября 2005 года произошло вооруженное нападение на Нальчик, участнику которого, Анзору Астемирову, посвящена статья Орхана Джемаля от 2010 года. В нападении, по данным следствия, приняли участие по меньшей мере 250 боевиков. В результате погибли 35 силовиков и 15 гражданских лиц, были убиты 95 боевиков, говорится в справке "Кавказского узла" "Нападение на Нальчик 13-14 октября 2005 года".

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** движение "Талибан" признано террористическим, его деятельность запрещена в России.

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Автор: "Кавказский узел"

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