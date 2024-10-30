Суд ограничил Кеворковой срок ознакомления с делом

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Басманный суд Москвы позволил журналистке Надежде Кеворковой знакомиться с материалами дела об оправдании терроризма только до 8 ноября.

Как писал "Кавказский узел", 21 октября Басманный суд Москвы продлил срок ареста журналистки Надежды Кеворковой до 6 декабря. Адвокат заявил, что следователи убедили суд продлить срок ареста, хотя в этом нет необходимости. Надежда Кеворкова с 7 мая находится под стражей по обвинению в оправдании терроризма. 12 октября защита сообщила, что следствие завершено. Следствие сократило с пяти дней до двух срок ознакомления с материалами дела Надежды Кеворковой, сообщил 28 октября адвокат журналистки Калой Ахильгов, отметив, что этот вопрос рассмотрит суд.

Басманный суд Москвы разрешил до 8 ноября знакомиться с делом об оправдании терроризма журналистке надежде Кеворковой, сообщил сегодня в своем Telegram-канале ее сын Василий Полонский.

Следователь изначально настаивала на еще более коротком сроке — одном дне, но суд сократил срок до 8 ноября. Знакомиться с томами дела журналистка начала 17 октября. Кеворкова рассказала о трудностях во время изучения материалов. Она оставалась без обеда, прогулок, душа и даже без света. А оперативник, который должен ее знакомить, часто приходил с большим опозданием, сообщил сегодня правозащитный проект "ОВД-Инфо"*.

Напомним, что Кеворкова обвинена в оправдании терроризма за две публикации в ее телеграм-канале: репост текста журналиста Орхана Джемаля от 2010 года о нападении на Нальчик и публикация о движении "Талибан"**. Как следует из публикации от 23 сентября 2018 года, Кеворкова в своем телеграм-канале полностью перепечатала текст Орхана Джемаля, от себя добавив лишь одну фразу: "Текст 2010 <года> Орхана Джемаля года на смерть Анзора Астемирова". В своей статье Орхан Джемаль рассказывал о знакомстве с Анзором Астемировым и о просчетах властей, которые привели к недовольству мусульман.

Текст Джемаля не был признан противозаконным, а доводы о том, что публикация в телеграм-канале Кеворковой была доступна широкой аудитории, не соответствуют действительности, заявила ранее защита. Публикации Надежды Кеворковой о событиях в Нальчике в 2005 году касались пыток, которым подвергались задержанные, и раздражали силовиков, при этом террор "она не поддерживала ни в какой форме", заявил бывший супруг Кеворковой, журналист Максим Шевченко.

13 октября 2005 года произошло вооруженное нападение на Нальчик, участнику которого, Анзору Астемирову, посвящена статья Орхана Джемаля от 2010 года. В нападении, по данным следствия, приняли участие по меньшей мере 250 боевиков. В результате погибли 35 силовиков и 15 гражданских лиц, были убиты 95 боевиков, говорится в справке "Кавказского узла" "Нападение на Нальчик 13-14 октября 2005 года".

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* внесен в реестр иноагентов.

** движение "Талибан" признано террористическим, его деятельность запрещена в России.

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