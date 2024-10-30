RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
20:08, 30 октября 2024

Суд ограничил Кеворковой срок ознакомления с делом

Надежда Кеворкова в коридоре суда. Стоп-кадр видео RusNews от 21.10.24, https://t.me/rusnews/61156.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Басманный суд Москвы позволил журналистке Надежде Кеворковой знакомиться с материалами дела об оправдании терроризма только до 8 ноября.

Как писал "Кавказский узел", 21 октября Басманный суд Москвы продлил срок ареста журналистки Надежды Кеворковой до 6 декабря. Адвокат заявил, что следователи убедили суд продлить срок ареста, хотя в этом нет необходимости. Надежда Кеворкова с 7 мая находится под стражей по обвинению в оправдании терроризма. 12 октября защита сообщила, что следствие завершено. Следствие сократило с пяти дней до двух срок ознакомления с материалами дела Надежды Кеворковой, сообщил 28 октября адвокат журналистки Калой Ахильгов, отметив, что этот вопрос рассмотрит суд.

Басманный суд Москвы разрешил до 8 ноября знакомиться с делом об оправдании терроризма журналистке надежде Кеворковой, сообщил сегодня в своем Telegram-канале ее сын Василий Полонский.

Следователь изначально настаивала на еще более коротком сроке — одном дне, но суд сократил срок до 8 ноября. Знакомиться с томами дела журналистка начала 17 октября. Кеворкова рассказала о трудностях во время изучения материалов. Она оставалась без обеда, прогулок, душа и даже без света. А оперативник, который должен ее знакомить, часто приходил с большим опозданием, сообщил сегодня правозащитный проект "ОВД-Инфо"*.

Напомним, что Кеворкова обвинена в оправдании терроризма за две публикации в ее телеграм-канале: репост текста журналиста Орхана Джемаля от 2010 года о нападении на Нальчик и публикация о движении "Талибан"**. Как следует из публикации от 23 сентября 2018 года, Кеворкова в своем телеграм-канале полностью перепечатала текст Орхана Джемаля, от себя добавив лишь одну фразу: "Текст 2010 <года> Орхана Джемаля года на смерть Анзора Астемирова". В своей статье Орхан Джемаль рассказывал о знакомстве с Анзором Астемировым и о просчетах властей, которые привели к недовольству мусульман.

Текст Джемаля не был признан противозаконным, а доводы о том, что публикация в телеграм-канале Кеворковой была доступна широкой аудитории, не соответствуют действительности, заявила ранее защита. Публикации Надежды Кеворковой о событиях в Нальчике в 2005 году касались пыток, которым подвергались задержанные, и раздражали силовиков, при этом террор "она не поддерживала ни в какой форме", заявил бывший супруг Кеворковой, журналист Максим Шевченко.

13 октября 2005 года произошло вооруженное нападение на Нальчик, участнику которого, Анзору Астемирову, посвящена статья Орхана Джемаля от 2010 года. В нападении, по данным следствия, приняли участие по меньшей мере 250 боевиков. В результате погибли 35 силовиков и 15 гражданских лиц, были убиты 95 боевиков, говорится в справке "Кавказского узла" "Нападение на Нальчик 13-14 октября 2005 года".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp*** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* внесен в реестр иноагентов.

** движение "Талибан" признано террористическим, его деятельность запрещена в России.

*** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
13:53, 30 октября 2024
24 курсанта вуза МВД в Ставрополе госпитализированы с отравлением
13:30, 30 октября 2024
Жители Ингушетии почтили память жертв конфликта в Пригородном районе
13:15, 30 октября 2024
Боец из Волгоградской области убит в военной операции
12:47, 30 октября 2024
2
 Акция против экстрадиции уроженки Чечни в Россию прошла в Австрии
10:57, 30 октября 2024
Военнослужащий из Избербаша убит в военной операции
08:34, 30 октября 2024
Боец из Камышина убит на Украине
Все события дня
Новости
Мемориал жертв политических репрессий. Фото: https://www.culture.ru/institutes/7709/memorial-zhertv-politicheskikh-repressii-1944-1957-gg
30 октября 2024, 19:20
Участники акции в Нальчике рассказали истории репрессированных
Надежда Кеворкова, фото: https://islamnews.ru
29 октября 2024, 02:26
Адвокат заявил о нарушении права на защиту Надежды Кеворковой
Девочки в хиджабах в школе. Фото "Черновика" https://chernovik.net/sites/default/files/styles/wide_1200_/public/2012/12/img_8613.jpg.webp?itok=IbDNb0MS
29 октября 2024, 00:28
Межиев осудил запрет хиджабов в школах Владимирской области
На месте атаки на росгвардейцев в Чечне. Фото: grodno24.com
28 октября 2024, 12:44
За неделю с 21 по 27 октября в вооруженном конфликте на Северном Кавказе погиб один человек
Маршрутки в Нальчике, фото корреспондента "Кавказского узла"
28 октября 2024, 09:12
Нальчане и чегемцы указали властям на нерешенную проблему с маршрутками
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
23 сентября 2024, 12:52
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
19 августа 2024, 18:07
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
19 июня 2024, 14:48
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
17:45, 30 октября 2024
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
7
Добро пожаловать в компанию «Рога и копыта». Как нальчикских таксистов кинули на зарплату
Фото
09:06, 29 октября 2024
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
8
В Нальчике появились первые квадроберы
Фото
10:35, 27 октября 2024
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
7
Почему некоторые дети в школах КБР не посещают уроки музыки, рисования и физкультуры
Все блоги
Справочник
Въезд в Пригородный район Северной Осетии. Фото: http://vestikavkaza.ru/news/Rezhim-KTO-chastichno-vveden-v-Prigorodnom-rayone-Severnoy-Osetii.html Осетино-ингушский конфликт 1992 года

Территория РУС. Фото https://ruspetsnaz.ru/o-nas/ Чему учат в университете спецназа имени Путина в Чечне

Минюст. Фото https://publicverdict.org внесен Минюстом в реестр иностранных агентов Чечня и Дагестан: статус иноагента как предлог для отставки главы

Блогеры
Фото
17:45, 30 октября 2024
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
7
Добро пожаловать в компанию «Рога и копыта». Как нальчикских таксистов кинули на зарплату
Фото
09:06, 29 октября 2024
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
8
В Нальчике появились первые квадроберы
Фото
10:35, 27 октября 2024
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
7
Почему некоторые дети в школах КБР не посещают уроки музыки, рисования и физкультуры
Фото
10:11, 26 октября 2024
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
2
Обреченная сосна Сосновского. Об одной законодательной инициативе 
Фото
20:13, 23 октября 2024
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
5
Smart buyers. Первая пошла
Аналитика
09 октября 2024, 11:32
В ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе в III квартале 2024 года 2 человека убито и один ранен
07 октября 2024, 13:21
2 человека погибли в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе в сентябре 2024 года
Темы дня
Мемориал жертв политических репрессий. Фото: https://www.culture.ru/institutes/7709/memorial-zhertv-politicheskikh-repressii-1944-1957-gg
30 октября 2024, 19:20
Участники акции в Нальчике рассказали истории репрессированных

Кадр видео с места атаки беспилотников. 29 октября 2024 г. Скриншот видео https://riamediabank.ru/media/8793885.html
30 октября 2024, 17:31
Атака беспилотников актуализировала вопрос о ПВО в Чечне

Мемориал "ГIоазота кашамаш" в Назрани. Фото: https://gazetaingush.ru/v-ingushetii-vspominayut-zhertv-konflikta-oseni-1992-goda-v-prigorodnom-rayone-i-vladikavkaze
30 октября 2024, 13:30
Жители Ингушетии почтили память жертв конфликта в Пригородном районе

Агиль Гумбатов. Фото: https://rus.az24saat.org/2021/08/12/задержан-оппозиционер-агиль-гумбато/
30 октября 2024, 11:35
Агиль Гумбатов добился медицинской помощи в колонии

Ереван: участники акции памяти рассказали истории репрессированных родных
Ереван: участники акции памяти рассказали истории репрессированных родных
Акция в Тбилиси: что требуют протестующие
Акция в Тбилиси: что требуют протестующие
Грузия протестует: последний шанс стать Европой
Грузия протестует: последний шанс стать Европой
Сельчане полгода ждали компенсации после наводнения в Армении
Сельчане полгода ждали компенсации после наводнения в Армении
Wildberries: смогут ли кадыровцы избежать кровной мести?
Wildberries: смогут ли кадыровцы избежать кровной мести?
Владикавказ: в заброшенном доме живёт многодетная семья
Владикавказ: в заброшенном доме живёт многодетная семья
Показать больше