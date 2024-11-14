Житель Кубани оштрафован за пацифистский пост в Telegram

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Суд оштрафовал жителя Павловского района Краснодарского края Антона Тимошенко за пацифистский ролик в Telegram-канале.

Как информировал "Кавказский узел", 4 марта 2022 года была введена ответственность за дискредитацию вооруженных сил. После этого жители России, в том числе Краснодарского края, стали подвергаться преследованию по соответствующей статье 20.3.3 КоАП РФ. Она предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей, а повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Житель Павловского района Антон Тимошенко оштрафован на 30 тысяч рублей из-за публикации в Telegram-канале ролика с критикой специальной военной операции на Украине. Заседание районного суда прошло без участия самого Тимошенко, следует из карточки дела, опубликованной на сайте судебного департамента при Верховном Суде РФ.

"Кавказский узел" также писал, что в сентябре суд в Геленджике оштрафовал местного жителя Алана Джиоева, признав его виновным в дискредитации военных.

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