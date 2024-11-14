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01:36, 14 ноября 2024

Мирзоян опроверг заявление Баку о регистрации Армении на COP29

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Армения не направляла заявок на участие в конференции ООН по изменению климата (COP29), проходящей в Баку. При этом Азербайджан отказал во въезде аккредитованному ООН армянскому активисту.

Как писал "Кавказский узел", в Баку 11 ноября открылась 29-я конференция Рамочной конвенции ООН об изменении климата COP29, в повестке которой обсуждение мер для сокращения выбросов парниковых газов в окружающую среду. Власти Армении рассматривали возможность участия в климатическом саммите в Баку, однако в день открытия мероприятия замминистра иностранных дел Армении Ваан Костанян заявил журналистам, что Ереван еще не принял окончательного решения об участии. 

Ни одно должностное лицо Армении не направляло никаких заявок на участие в COP29, которая проводится в Баку, заявил в ходе правительственного часа в парламенте Армении 13 ноября Арарат Мирзоян.

Мирзоян прокомментировал заявление помощника президента Азербайджана Хикмета Гаджиева о том, что "Армения зарегистрировалась для участия в климатическом саммите в Баку, но делегация не приехала".

"Не исключаю, что это могли сделать представители гражданского общества, однако об этом мне ничего не известно. Если все-таки речь об этом, то Армения - демократическая страна, и правительство не имеет ни желания, ни каких-либо рычагов для обеспечения управления организациями гражданского общества", - заявил Мирзоян.

Ранее во въезде в Баку для участия в COP29 было отказано армянскому активисту Аршаку Макичяну, который подал заявку для участия в конференции через экологическую общественную организацию "Хазер". В сентябре он получил аккредитацию от ООН и подал документы на визу, но уже в октябре Макичяну было отказано в визе для въезда в Азербайджан.

"Мне месяц не отвечали, потом прислали письмо, где пишут, что что-то не так, хотя публично приглашали армян на конференцию. Отказывать мне они не имели права, так как у меня есть аккредитация и COP29 - международной конференции", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" Аршак Макичян.

Он также отметил, что дядя его деда был убит в Баку из-за его этнической принадлежности. "Он был армянином. Мои бабушка и дедушка были депортированы из Нахичевани вместе со всеми армянами с их исконных земель. Я понимал, что рискую, но поскольку другие игнорируют проблемы, затрагивающие армян, у меня не было выбора. Я хотел, чтобы армянские голоса были услышаны на COP29", - сказал Макичян.

Он добавил, что СМИ запросили комментарий по поводу отказа ему в визе, однако посольство США в Баку и офис Рамочной конвенции ООН не ответили на запросы.

Директор ОО "Хазер" Амалия Амбарцумян пояснила корреспонденту "Кавказского узла", что их организация имеет аккредитацию на участие в конференции и на все мероприятия получает квоты.

"В этом году, поскольку COP29 проводится в Баку, я не хотела ехать туда. Я получила две квоты, одну отдали специалисту по изменению климата Алексею Кокорину, а вторую квоту - Аршаку Макичяну, который сам изъявил желание поехать на саммит. Для распределения квоты я каждый год получаю много писем из разных стран мира, но тщательно выбираю кандидатов и отдаю тем, кто разбирается в теме и работает в этой сфере, и с кем мы сотрудничаем", - отметила Амбарцумян.

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Автор: Армине Мартиросян

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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