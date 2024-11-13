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13:22, 13 ноября 2024

Азербайджан счел ложными доказательства Армении в Гаагском суде

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

МИД Азербайджана назвал ложными доказательства, представленные Арменией в иске против Азербайджана в Международный суд ООН.

Как писал "Кавказский узел", 12 ноября Международный суд ООН отклонил оба предварительных возражения Азербайджана по жалобе Армении на убийства и пытки армян в ходе карабахской войны 2020 года.

Азербайджан и Армения взаимно обвиняют друг друга в нарушении конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Жалоба Армении была подана в сентябре 2021 года по итогам войны 2020 года. В апреле 2023 года Азербайджан выдвинул два предварительных возражения относительно юрисдикции суда. Публичные слушания по этим возражениям проходили с 15 по 19 апреля 2024 года.

Азербайджан принял к сведению решения Международного суда от 12 ноября, заявил сегодня МИД Азербайджана, подчеркнув, что Международный суд принял решение по продолжающимся международно-правовым искам Азербайджана к Армении в связи с массовыми нарушениями прав азербайджанцев.

«Азербайджан на протяжении десятилетий добивался привлечения Армении к ответственности за проведение систематических этнических чисток против более чем миллиона азербайджанцев. Таким образом, эти усилия не прошли даром: этнические чистки и другие противоправные действия, осуществленные Арменией во время оккупации международно признанной территории Азербайджана на протяжении десятилетий, будут подробно расследованы судом по существу», - говорится в заявлении, которое перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Ведомство сочло справедливым отказ суда исключить из решения обвинения в адрес Армении в "практике установки мин и скрытых минных ловушек". "Обеспечение справедливости для жертв, число которых до сих пор трагически возросло в результате минной угрозы в Армении, чрезвычайно важно. 10 ноября в результате взрыва мины пострадал еще один гражданин Азербайджана", - пояснил МИД.

Комментируя отклонение Международным судом возражений Баку относительно принятия к рассмотрению иска Армении против Азербайджана, ведомство обратило внимание на то, что «суд оставил за собой право полностью проанализировать факты и доказательства, представленных Арменией против Азербайджана ложных обвинений, в расовой дискриминации, в ходе рассмотрения иска по существу». «Азербайджан уверен, что экспертиза доказательств покажет, что никакого нарушения международного права не было», - заявил МИД Азербайджана.

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Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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