Гаагский суд отверг возражения Баку по иску Армении

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Международный суд ООН отклонил оба предварительных возражения Азербайджана по жалобе Армении на факты убийств и пыток армян в ходе войны 2020 года.

Армения обвиняет Азербайджан в преступлениях против армян, включая убийства, пытки и бесчеловечное обращение. Жалоба была подана Арменией войны 2020 года в Нагорном Карабахе, 16 сентября 2021 года. Армения сослалась на статью 36, п.1 Статута Суда и статью 22 МКЛРД, к которой обе стороны являются сторонами. 21 апреля 2023 года Азербайджан выдвинул два предварительных возражения относительно юрисдикции Суда. Публичные слушания по этим возражениям проходили с 15 по 19 апреля 2024 года.

Сегодня МС ООН отклонил оба предварительных возражения Азербайджана и принял решение, что имеет полномочия рассматривать иск Армении против Азербайджана.

Офис представителя по международным правовым вопросам приветствует решение Международного суда ООН.

"Суд установил, что условия статьи 22 Конвенции были соблюдены. В частности, Армения добросовестно вела переговоры по применению и толкованию Конвенции, и на день подачи жалобы Арменией 16 сентября 2021 года переговоры провалились", - отмечается в заявлении Офиса.

Суд также полностью отклонил предварительные возражения Азербайджана относительно предметной юрисдикции Суда (ratione materiae). В частности, Суд отметил, что претензии Армении относительно убийств, пыток и бесчеловечного обращения с этническими армянами со стороны Азербайджана, а также тюремного заключения и насильственных исчезновений,. вытекают из конвенции, отмечает Офис представителя.

Согласно заявлению офиса, в деле «Азербайджан против Армении» Суд поддержал предварительные возражения Армении в отношении ее временной и предметной юрисдикции, а также предполагаемый экологический ущерб, который был полностью отклонен. Суд также сослался на возражение Армении, в котором говорилось о претензиях Азербайджана относительно мин и взрывчатых веществ, и отметил, что Азербайджан не представил отдельного иска относительно мин, поэтому представленное возражение бессмысленно.

Как писал "Кавказский узел", Международный суд ООН обязал 17 ноября 2023 года Азербайджан обеспечить беспрепятственное возвращение жителей Карабаха, покинувших его после 19 сентября, и сохранить документы, подтверждающие их право собственности. Официальный Баку приветствовал решение Международного суда ООН по иску Армении и назвал его подтверждающим суверенитет и территориальную целостность Азербайджана.

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