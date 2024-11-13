Герасим Варданян освобожден из-под домашнего ареста

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд изменил меру пресечения активисту АРФ «Дашнакцутюн» Герасиму Варданяну, отменив домашний арест.

Как писал "Кавказский узел", член верховного органа АРФ "Дашнакцутюн" (АРФД) Герасим Варданян был задержан 15 июня и на следующий день арестован по уголовному делу о принуждении людей к участию в протестных акциях. Защита настаивает, что преследование оппозиционера носит политический характер. 11 октября суд смягчил меру пресечения для Варданяна, отправив его под домашний арест с залогом в два миллиона драмов.

Согласно версии следствия, представители АРФД пытались подкупить людей для участия в акциях протеста движения "Тавуш во имя родины" с требованием отставки премьера Никола Пашиняна. Основанием для обысков и арестов, по данным АРФД, стали записи телефонных разговоров, опубликованные 13 июня провластными СМИ.

Об отмене домашнего ареста активиста АРФ «Дашнакцутюн» Герасима Варданяна «Кавказскому узлу» сообщил его адвокат Сергей Арутюнян.

«Это положительное решение. Более того, решение обнадеживающее, учитывая, что дело Варданяна полностью сфабриковано», - отметил защитник.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.