RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
00:44, 13 ноября 2024

Герасим Варданян освобожден из-под домашнего ареста

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд изменил меру пресечения активисту АРФ «Дашнакцутюн» Герасиму Варданяну, отменив домашний арест.

Как писал "Кавказский узел", член верховного органа АРФ "Дашнакцутюн" (АРФД) Герасим Варданян был задержан 15 июня и на следующий день арестован по уголовному делу о принуждении людей к участию в протестных акциях. Защита настаивает, что преследование оппозиционера носит политический характер. 11 октября суд смягчил меру пресечения для Варданяна, отправив его под домашний арест с залогом в два миллиона драмов. 

Согласно версии следствия, представители АРФД пытались подкупить людей для участия в акциях протеста движения "Тавуш во имя родины" с требованием отставки премьера Никола Пашиняна. Основанием для обысков и арестов, по данным АРФД, стали записи телефонных разговоров, опубликованные 13 июня провластными СМИ.

Об отмене домашнего ареста активиста АРФ «Дашнакцутюн» Герасима Варданяна «Кавказскому узлу» сообщил его адвокат Сергей Арутюнян.

«Это положительное решение. Более того, решение обнадеживающее, учитывая, что дело Варданяна полностью сфабриковано», - отметил защитник.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Тигран Петросян

источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
12 ноября 2024, 23:15
Гаагский суд отверг возражения Баку по иску Армении
Нарек Малян. Фото: https://www.7or.am/ru/news/view/274298/
12 ноября 2024, 08:28
Защита Нарека Маляна потребовала извинений у прокуратуры
Автобус в Ереване. Стоп-кадр видео Studentus78 от 06.10.2023, https://www.youtube.com/watch?v=KwDSKsXfuUA
12 ноября 2024, 03:58
Более 20 тысяч жителей Еревана выступили против подорожания проезда
Баку. Фото Азиза Каримова для "Кавказского узла"
12 ноября 2024, 01:19
Правозащитники призвали делегатов COP29 добиваться от Баку освобождения журналистов
Адвокат Нарека Тевосяна Рубен Меликян. Фото: https://ru.aravot.am/2024/09/10/439071/
11 ноября 2024, 18:18
Прекращено уголовное дело карабахского беженца Тевосяна
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
23 сентября 2024, 12:52
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
19 августа 2024, 18:07
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
19 июня 2024, 14:48
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
03:34, 12 ноября 2024
Нагорные повороты. Карабах
4
Даже для ООН деньги не пахнут...
Фото
15:48, 10 ноября 2024
Ветер с Апшерона
COP29 как COP28 и COP27
Фото
19:09, 4 ноября 2024
Ветер с Апшерона
1
COP не имеет отношение к правам человека
Все блоги
Справочник
Флаги Абхазии и России. Фото: https://fish.gov.ru Законодательный конфликт России и Абхазии

Игбал Абилов. Скриншот https://www.youtube.com/watch?v=tgK8aBXRZ5M Как связан арест Игбала Абилова с преследованием талышских активистов

Зарема Мусаева в суде. Скриншот фото в телеграм-канале «Бакар Янгулбаев» Дело Заремы Мусаевой

Блогеры
Фото
03:34, 12 ноября 2024
Нагорные повороты. Карабах
4
Даже для ООН деньги не пахнут...
Фото
15:48, 10 ноября 2024
Ветер с Апшерона
COP29 как COP28 и COP27
Фото
08:42, 10 ноября 2024
Ветер с Апшерона
3
Вопросы священным к четырехлетию подписания
Фото
17:50, 8 ноября 2024
Ветер с Апшерона
2
Разное понимание символики победы
Фото
09:41, 7 ноября 2024
Ветер с Апшерона
Проармянство Трампа в словах, и ожидания ждунов
Аналитика
08 ноября 2024, 11:35
В октябре 2024 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе погибли 4 человека
Предвыборный билборд с критикой грузинской оппозиции на улице в Кутаиси. Фото Беслана Кмузова для "Кавказского узла".
05 ноября 2024, 18:49
Оге Боркгревинг: тайна и свобода выборов в Грузии скомпрометированы
Темы дня
Подсудимые присутствовали на заседании по видеоконференцсвязи. Фото корреспондента "Кавказского узла".
12 ноября 2024, 21:32
Свидетели по делу о беспорядках в аэропорту Махачкалы озвучили свою версию событий

Протестующие разблокировали движение по Гумистинскому мосту. 12 ноября 2024 г. Скриншот видео https://t.me/respublicaabh/9644
12 ноября 2024, 17:35
Оппозиция разблокировала Гумистинский мост после освобождения задержанных

Фамиль Халилов. Скриншот видео Meydan TV https://www.youtube.com/watch?v=exZkjbxMWw0
12 ноября 2024, 13:29
Фамил Халилов прекратил голодовку

Адвокат Нарека Тевосяна Рубен Меликян. Фото: https://ru.aravot.am/2024/09/10/439071/
11 ноября 2024, 18:18
Прекращено уголовное дело карабахского беженца Тевосяна

Протесты в Абхазии: перекрытие мостов и массовые драки
Протесты в Абхазии: перекрытие мостов и массовые драки
Жители Краснодара потребовали пересмотреть новый проект генплана
Жители Краснодара потребовали пересмотреть новый проект генплана
Ереван: участники акции памяти рассказали истории репрессированных родных
Ереван: участники акции памяти рассказали истории репрессированных родных
Акция в Тбилиси: что требуют протестующие
Акция в Тбилиси: что требуют протестующие
Грузия протестует: последний шанс стать Европой
Грузия протестует: последний шанс стать Европой
Сельчане полгода ждали компенсации после наводнения в Армении
Сельчане полгода ждали компенсации после наводнения в Армении
Показать больше