Оппозиционер Варданян арестован в Армении

16 июня 2024, 14:01

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Суд отправил под арест одного из руководителей оппозиционной партии АРФ "Дашнакцутюн" Герасима Варданяна, обвиняемого по делу о привлечении жителей Армении к участию в протестах.

Как писал "Кавказский узел", 14 июня силовики провели обыски в офисах оппозиционной партии АРФ "Дашнакцутюн" (АРФД) в Вайке и Ехегнадзоре. Следственный комитет сообщил, что 11 оппозиционеров задержаны по уголовному делу о принуждении людей к участию в протестных акциях. 15 июня стало известно, что задержаны 13 сторонников АРФД, в том числе член верховного органа АРФД Герасим Варданян. Член АРФД Ваге Даниелян арестован на два месяца, сообщила его адвокат.

По данным следствия, в Facebook* были распространены шесть записей разговоров о попытке материально заинтересовать людей для участия в акциях движения "Тавуш во имя родины". Беседы проводились с 25 мая по 6 июня по телефону и на встречах, в том числе во время совещаний в офисе АРФД в Вайке. Было возбуждено шесть уголовных дел по части 2 статьи 236 УК Армении (воспрепятствование или принуждение к проведению собрания или участию в нем), эти дела объединены в одно производство.

Герасим Варданян арестован на два месяца, сообщил сегодня после заседания суда его адвокат Беник Галстян.

По словам адвоката, Герасим Варданян обвиняется в попытке подкупить людей для участия в протестах, однако у следствия "нет каких-либо фактических доказательств", лишь аудиозапись, "которая не доказывает, что Герасим Варданян передавал какие-либо суммы каким-либо лицам с целью их участия в митинге", пишет News.am.

Напомним, основанием для обысков и арестов, по данным АРФД, стали записи телефонных разговоров, опубликованные 13 июня провластными СМИ. По словам представителя верховного бюро АРФД Ишхана Сагателяна, силовики не объясняли, на каком основании прослушиваются разговоры оппозиционеров и почему записи поступают от них в провластную прессу. Он назвал аресты сторонников АРФД политическим заказом и попыткой запугать жителей, чтобы они не участвовали в протестном движении.

Сторонники АРФД принимают активное участие в акциях протеста движения "Тавуш во имя родины" с требованием отставки премьера Никола Пашиняна. 6 июня активисты молодежного крыла АРФ "Дашнакцутюн" на акции у здания правительства заявили, что политика властей ставит под угрозу армянскую государственность.

Лидер движения "Тавуш во имя родины", архиепископ Баграт Галстанян призвал созвать внеочередное заседание парламента для обсуждения отставки действующего правительства и формирования нового. Депутаты двух оппозиционных фракций предложили парламенту провести внеочередное заседание по этому вопросу, но парламентская комиссия на два месяца отложила обсуждение.

Протесты в Армении начались после того, как 19 апреля госкомиссии Азербайджана и Армении договорились о согласовании границы двух стран на ее северном участке по линии на момент распада СССР. 24 мая армянские и азербайджанские пограничники приступили к охране участков границы, определенных при делимитации.

Причинами недовольства жителей стала передача Азербайджану территорий, хотя эксперты видят предпосылки сложившейся ситуации в том, как проводилось разграничение между двумя странами после распада СССР, говорится в справке "Кавказского узла" "Протесты на границе: чем недовольны жители армянских сел". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Села раздора: какие территории оспаривают Армения и Азербайджан".

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