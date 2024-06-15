Число задержанных в Армении оппозиционеров выросло до 13

15 июня 2024, 18:45

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Силовиками задержаны уже 13 сторонников оппозиционной партии АРФД, в том числе две женщины, заявил депутат Гарник Даниелян. Член АРФД Ваге Даниелян арестован на два месяца по делу о принуждении людей к участию в протестных акциях, сообщила адвокат.

Как писал "Кавказский узел", в Вайоцдзоре задержано около десяти сторонников оппозиционной партии АРФ "Дашнакцутюн", также силовики обыскивают офисы АРФД в Вайке и Ехегнадзоре, сообщил 14 июня представитель верховного бюро АРФД Ишхан Сагателян. Задержаны 11 оппозиционеров, подозреваемых по уголовному делу о принуждении людей к участию в протестных акциях, подтвердил сегодня Следственный комитет Армении.

По данным силовиков, в Facebook* были распространены шесть записей разговоров о попытке материально заинтересовать людей для участия в акциях движения "Тавуш во имя родины". Беседы проводились с 25 мая по 6 июня во время телефонных разговоров и на встречах, в том числе во время совещаний в офисе АРФД в Вайке. Было возбуждено шесть уголовных дел по части 2 статьи 236 УК Армении (воспрепятствование или принуждение к проведению собрания или участию в нем), эти дела объединены в одно производство.

Задержаны уже 13 членов АРФД, в том числе две женщины и член Верховного органа АРФД Герасим Варданян, одного из задержанных заключили под стражу, сообщил сегодня депутат Гарник Даниелян.

Депутат счел это "репрессиями". "Режим способен удержать власть только путем проведения беспрецедентных репрессий против собственных граждан", - приводит его слова News.am.

На два месяца арестован член АРФД Ваге Даниелян, сообщила адвокат Лусине Мартиросян. "Как и ожидалось, [судья] Масис Мелконян арестовал на два месяца члена АРФД Ваге Даниеляна по делу о записи, сделанной кем-то когда-то в каком-то месте", - цитирует адвоката издание.

Напомним, основанием для обысков и арестов, по данным АРФД, стали записи телефонных разговоров, опубликованные 13 июня провластными СМИ. По словам представителя верховного бюро АРФД Ишхана Сагателяна, силовики не объясняли, на каком основании прослушиваются разговоры оппозиционеров и почему записи поступают от них в провластную прессу. Он назвал аресты сторонников АРФД политическим заказом и попыткой запугать жителей, чтобы они не участвовали в протестном движении.

Сторонники АРФД принимают активное участие в акциях протеста движения "Тавуш во имя родины" с требованием отставки премьера Никола Пашиняна. 6 июня активисты молодежного крыла АРФ "Дашнакцутюн" на акции у здания правительства заявили, что политика властей ставит под угрозу армянскую государственность.

Лидер движения "Тавуш во имя родины", архиепископ Баграт Галстанян призвал созвать внеочередное заседание парламента для обсуждения отставки действующего правительства и формирования нового. Депутаты двух оппозиционных фракций предложили парламенту провести внеочередное заседание по этому вопросу, но парламентская комиссия на два месяца отложила обсуждение.

Протесты в Армении начались после того, как 19 апреля госкомиссии Азербайджана и Армении договорились о согласовании границы двух стран на ее северном участке по линии на момент распада СССР. 24 мая армянские и азербайджанские пограничники приступили к охране участков границы, определенных при делимитации.

Причинами недовольства жителей стала передача Азербайджану территорий, хотя эксперты видят предпосылки сложившейся ситуации в том, как проводилось разграничение между двумя странами после распада СССР, говорится в справке "Кавказского узла" "Протесты на границе: чем недовольны жители армянских сел". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Села раздора: какие территории оспаривают Армения и Азербайджан".

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