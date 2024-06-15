Армянские оппозиционеры заподозрены в подкупе людей для участия в протестах

15 июня 2024, 13:58

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Силовики задержали 11 сторонников оппозиционной партии АРФ "Дашнакцутюн", подозреваемых по уголовному делу о принуждении жителей Армении к участию в протестных акциях, сообщил Следственный комитет.

Как писал "Кавказский узел", в Вайоцдзоре задержаны около десяти сторонников партии АРФ "Дашнакцутюн", также силовики обыскивают офисы АРФД в Вайке и Ехегнадзоре, сообщил 14 июня представитель верховного бюро АРФД Ишхан Сагателян.

Основанием для обысков и арестов, по словам Сагателяна, стали опубликованные 13 июня провластными СМИ записи телефонных разговоров о подкупе граждан для участия в протестах. По словам политика, силовики не объясняли, на каком основании прослушиваются разговоры оппозиционеров и почему записи поступают от них в провластную прессу. Он назвал аресты сторонников АРФД политическим заказом и попыткой запугать жителей, чтобы они не участвовали в протестном движении.

По данным полиции, в Facebook* были распространены шесть записей разговоров о попытке материально заинтересовать людей для участия в акциях протеста, организованных движением «Тавуш во имя родины», сообщил Следственный комитет Армении.

"Разговоры, зафиксированные в записях, имели место в период с 25 мая по 6 июня 2024 года как во время телефонных разговоров, так и на встречах, в том числе во время совещаний с участием члена Верховного органа АРФД, проходивших в офисе АРФД в Вайке. Также установлены личности лиц, ведущих беседы, а также лиц, имена которых фигурировали в данных беседах, которые являются представителями территориальных структур АРФД в Ехегнадзоре, членами партии, а также членами Верховного органа АРФД", - цитирует сегодня сообщение ведомства News.am.

Возбуждено шесть уголовных дел по части 2 статьи 236 УК Армении (воспрепятствование или принуждение к проведению собрания или участию в нем), эти дела объединены в одно производство.

"Были просмотрены указанные записи, допрошены ряд лиц, произведены другие следственные и административные действия, проведены и продолжаются обыски примерно по двум десяткам адресов в Вайоцдзорской области Армении, предметы, представляющие интерес для следствия, были изъяты. По решениям органа, осуществляющего процедуру, 11 человек были задержаны", - сообщили следователи.

Напомним, сторонники АРФД принимают активное участие в акциях протеста с требованием отставки премьера Никола Пашиняна. 6 июня активисты молодежного крыла АРФ "Дашнакцутюн" на акции у здания правительства заявили, что бездарная политика властей ставит под угрозу армянскую государственность.

Сторонники движения "Тавуш во имя родины" проводят акции протеста с требованием отставки премьер-министра. Лидер движения, архиепископ Баграт Галстанян призвал оппозиционные парламентские фракции созвать внеочередное заседание для обсуждения отставки действующего правительства и формирования нового. Депутаты двух оппозиционных фракций предложили парламенту Армении провести внеочередное заседание по этому вопросу. Парламентская комиссия на два месяца отложила обсуждение инициативы из-за отсутствия основного докладчика.

Активисты с 10 мая требуют отставки Пашиняна из-за ситуации с делимитацией границы. Баграт Галстанян в результате обсуждений с политиками и активистами выбран кандидатом в премьер-министры от протестного движения.

Протесты в Армении начались после того, как 19 апреля госкомиссии Азербайджана и Армении договорились о согласовании границы двух стран на ее северном участке по линии на момент распада СССР. 24 мая армянские и азербайджанские пограничники приступили к охране участков границы, определенных при делимитации.

Причинами недовольства жителей стала передача Азербайджану территорий, хотя эксперты видят предпосылки сложившейся ситуации в том, как проводилось разграничение между двумя странами после распада СССР, говорится в справке "Кавказского узла" "Протесты на границе: чем недовольны жители армянских сел". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Села раздора: какие территории оспаривают Армения и Азербайджан".

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