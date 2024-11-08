Аферы в Минобразования Дагестана привели к уголовному делу

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Бывший заместитель министра образования и науки Дагестана Халид Нурмагомедов заподозрен в получении крупной взятки.

По версии следствия, с 2013 по 2023 годы подозреваемый получил взятку в сумме 60 млн рублей от руководителя коммерческой организации. За взятку он посодействовал в заключении госконтрактов на выполнение ремонтно-строительных работ на объектах, подведомственных министерству. Всего было заключено 15 государственных контрактов на общую сумму более 160 млн рублей, сообщило следственное управление Следственного комитета по Дагестану.

В отношении бывшего замминистра возбуждено дело о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Он задержан, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

"Кавказский узел" ранее писал, что в сентябре 2018 года был задержан Дагир Исамутдинов, занимавший с 2013 года должность заместителя министра образования Дагестана. Его заподозрили в причастности к хищению бюджетных средств. В итоге Исамутдинову было предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями, которые, по данным следствия, привели "к нарушению законных интересов Минобразования Дагестана на сумму в размере 8 126 006 рублей". В марте этого года суд приговорил Исамутдинова к четырем с половиной годам колонии общего режима.

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