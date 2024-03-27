27 марта 2024, 05:34

Дагир Исамутдинов приговорен к реальному сроку

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Дагестане приговорил бывшего заместителя министра образования и науки Дагира Исамутдинова к четырем с половиной годам колонии общего режима, признав виновным в злоупотреблении должностными полномочиями, мошенничестве и отмывании преступных доходов.

Как писал "Кавказский узел", Дагир Исамутдинов, занимавший с 2013 года должность заместителя министра образования Дагестана, в сентябре 2018 года был задержан по подозрению в причастности к хищению бюджетных средств и помещен под домашний арест. 13 сентября Исамутдинову было предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями, которые, по данным следствия, привели "к нарушению законных интересов Минобразования Дагестана на сумму в размере 8 126 006 рублей".

20 ноября Верховный суд Дагестана оставил в силе решение Кировского райсуда Махачкалы о продлении Дагиру Исамутдинову срока содержания под домашним арестом до 5 января. 26 декабря 2018 года Кировский районный суд Махачкалы, "удовлетворив ходатайство следствия", продлил Исамутдинову домашний арест еще на два месяца, до 5 марта. Адвокат обвиняемого, сославшись на состояние здоровья подзащитного, обратился в Верховный суд Дагестана с просьбой отменить постановление районного суда о продлении меры пресечения.

Суд в Дагестане вынес приговор бывшему заместители министра образования и науки республики, директору Республиканского центра социально-трудовой адаптации и профориентации имени У. Муртузалиевой Дагиру Исамутдинову, пишет 26 марта "Коммерсант".

До суда дело Исамутдинова дошло в июне 2021 года, несмотря на то, что он был задержан еще в сентябре 2018 года. Ему были предъявлены обвинения в злоупотреблении должностными полномочиями, особо крупном мошенничестве и отмывании денежных средств.

По данным материалов дела, Исамутдинов, будучи директором Республиканского центра социально-трудовой адаптации и профориентации, незаконно оформил в 2007 году разрешение на себя и своего знакомого на строительство домов отдыха в Карабудахкентском районе республики. Центру, которым он руководил, был передан под строительство оздоровительной базы для детей-сирот и инвалидов участок площадью 5,6 га на берегу Каспийского моря. Однако в мае 2011 года участок был разделен на три части для оформления в долгосрочную аренду.

В 2014 году, уже занимая пост заместителя министра образования и науки, но продолжая быть директором упомянутого центра, Исамутдинов с помощью подчиненных составил сводный проект бюджета министерства, куда были включены заведомо ложные сведения о необходимости финансирования работ по капитальному ремонту базы "Надежда" на 132 миллиона рублей. Работы эти были фактически проведены годом ранее и уже профинансированы.

Судья Советского районного суда признал Исамутдинова виновным в инкриминируемых преступлениях и приговорил к четырем с половиной годам колонии общего режима. Кроме того, с него взыскано более 132 миллионов рублей в счет возмещения ущерба. Также сохранен арест, наложенный на его имущество до исполнения приговора в части гражданского иска, пишет "Молодежь Дагестана".

Комментариями Исамутдинова и его официальных представителей касательно приговора "Кавказский узел" пока не располагает.

Ситуация с арестами чиновников и кадровыми чистками в республике отслеживается "Кавказским узлом" на тематической странице "Кадровые зачистки в Дагестане".

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Автор: "Кавказский узел"

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