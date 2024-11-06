Девушка ранена при взрыве дрона в Каспийске

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16-летняя девушка получила ранение обломком сбитого в Каспийске беспилотника.

Как писал "Кавказский узел", жители Каспийска сообщили, что сегодня утром над городом взорвался беспилотник. Глава Дагестана Сергей Меликов подтвердил, что силы противовоздушной обороны уничтожили над городом беспилотный летательный аппарат.

Девушка-подросток получила ранение в результате атаки дрона, сообщил в своем телеграм-канале Минздрав Дагестана. "Осколком от уничтоженного дрона была легко ранена девушка 16 лет в Каспийске. Ранение затронуло голень, состояние её удовлетворительное, медиками оказана вся необходимая помощь", - говорится в публикации.

Напомним, атака с использованием беспилотника стала первой в Дагестане с начала военной операции на Украине. Инцидент произошел спустя восемь дней после того, как впервые за время боевых действий атаке беспилотника подверглась Чечня.

При этом с начала военной операции регулярно подвергаются атакам беспилотников территории Ростовской, Волгоградской областей, Краснодарского края и других регионов СКФО и ЮФО.

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