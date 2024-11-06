Атака дрона стала первой в Дагестане с начала военной операции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Атака с использованием беспилотника, сбитого сегодня в Каспийске, стала первой в Дагестане с начала военной операции. Инцидент произошел спустя восемь дней после того, как впервые за время боевых действий на Украине атаке беспилотника подверглась Чечня.

Как писал "Кавказский узел", жители Каспийска сообщили, что сегодня утром над городом взорвался беспилотник. Глава Дагестана Сергей Меликов подтвердил, что силы противовоздушной обороны уничтожили над городом беспилотный летательный аппарат.

По данным "Кавказского узла", основанным на собственной информации и сведениях из открытых источников, атака беспилотника на Каспийск стала первой в Дагестане с начала военной операции на Украине.

При этом с сентября 2023 года в республике действует запрет на использование беспилотников. Исключение, согласно указу главы Дагестана Сергея Меликова, было сделано лишь для госорганов, органов местного самоуправления и подведомственных им организаций, а также исполнителей оборонного заказа.

Беспилотник сбит в Дагестане спустя восемь дней после того, как впервые с начала военной операции атаке дрона подверглась территория Чечни: утром 29 октября в результате атаки беспилотника загорелось здание на территории Российского университета спецназа в Гудермесе.

Утром в день атаки в Гудермесе Рамзан Кадыров заявил, что "загорелась крыша пустующего здания", а жертв и пострадавших нет. Однако поздно вечером того же дня Кадыров озвучил новые данные, заявив, что есть жертвы среди украинских пленных. По его словам, украинские пленные находятся "на каждом стратегическом объекте в республике".

Эти слова Кадырова можно расценить как свидетельство использования пленных в качестве "живого щита" и заложников, указали опрошенные "Кавказским узлом" эксперты.

С начала военной операции регулярно подвергаются атакам беспилотников территории Ростовской области, Краснодарского края и других регионов СКФО и ЮФО.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.