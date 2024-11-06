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09:14, 6 ноября 2024

Меликов подтвердил уничтожение беспилотника в Каспийске

БПЛА в небе. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Photoshop

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Глава Дагестана подтвердил информацию очевидцев об уничтожении беспилотника в Каспийске.

Как писал "Кавказский узел", жители Каспийска сообщили, что сегодня утром над городом взорвался беспилотник. Минобороны, по состоянию на 08.55 мск, не сообщило в своем телеграм-канале об атаке беспилотника на Дагестан.

Информацию об уничтожении беспилотника подтвердил глава Дагестана Сергей Меликов.

"Сегодня утром силы противовоздушной обороны уничтожили над Каспийском беспилотный летательный аппарат. Сейчас выясняются обстоятельства произошедшего. Работает оперативный штаб", - написал он в своем телеграм-канале.

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Автор: "Кавказский узел"

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