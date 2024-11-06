Источники сообщили о взрыве беспилотника в Каспийске

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В небе над Каспийском, по данным источников, взорвался беспилотник.

Видеозапись, на которой слышна стрельба и видно, как взрывается летящий беспилотный аппарат, опубликовал сегодня в 08.31 мск анонимный телеграм-канал Mash Gor. "Жители Каспийска сообщают об уничтожении беспилотника над городом. По словам местных, около семи утра раздалось два взрыва. Официальной информации о пострадавших нет", - говорится в аннотации к ролику.

Эта же видеозапись размещена в 08.35 мск в анонимном телеграм-канале Baza. "Очевидцы сообщают о сбитом беспилотнике над Каспийском в Дагестане. По словам местных жителей, взрыв произошел около 8 утра", - говорится в публикации.

Читатель издания "Черновик" сообщил, что в Каспийске "был слышен взрыв и выстрелы". "Что касается информации о беспилотниках и их дальнейшей судьбы, сообщаем: "Черновик" получил информацию от своих читателей, но необходимо дождаться официальных комментариев военных органов", - пишет издание в своем телеграм-канале.

Минобороны, по состоянию на 09.00 мск, не сообщило в своем телеграм-канале об атаке беспилотника на Дагестан. Минувшей ночью, по данным ведомства на 07.08 мск, два украинских беспилотника были уничтожены над территорией Курской области и один - над территорией Орловской области.

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