Разведчик из Ростовской области убит на Украине

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Разведчик-наводчик Виктор Пащенко из Волгодонска убит в зоне военной операции. С начала спецоперации на Украине официально признаны убитыми не менее 586 бойцов из Ростовской области.

Как информировал "Кавказский узел", на 2 ноября представители властей и силовики официально признали убитыми в зоне военной операции на Украине не менее 585 бойцов из Ростовской области.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски, ни выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

На Украине убит военнослужащий Виктор Пащенко, служивший разведчиком-наводчиком, он посмертно награжден медалью Жукова, сообщила 30 октября на своей странице в соцсети "ВКонтакте" администрация Волгодонска.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 586 бойцов из Ростовской области.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

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