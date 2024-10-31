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14:46, 31 октября 2024

Адлейба приговорен к условному сроку за стрельбу у здания парламента Абхазии

Джансух Адлейб. Фото: https://vs-ra.org/novosti-i-informatsiya/item/585-dzhansukh-adlejba-vzyat-pod-strazhu

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд приговорил абхазского активиста Джансуха Адлейбу к трем годам условно, признав виновным в хулиганстве с применением оружия во время протестов против законопроекта об апартаментах.

Как писал "Кавказский узел", милиция объявила в розыск активиста Джансуха Адлейбу, по версии правоохранителей, в ходе акции протеста у парламента он стрелял из огнестрельного оружия в направлении силовиков. 17 июля он был задержан и впоследствии арестован по обвинению в хулиганстве.

Депутаты на заседании комитета по экономической политике и реформам, которое состоялось 17 июля, рекомендовали парламенту рассмотреть законопроект о мерах по экономическому развитию восточной части Абхазии, являющийся модифицированной версией закона об апартаментах. На заседание не пустили активистов, прессу и ряд членов парламента, в ходе обсуждения они оставались у здания, периодически вступая в потасовки с силовиками.

Джансух Адлейба приговорен к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Сухумский суд признал его виновным в хулиганстве, сообщил сегодня  Telegram-канал Respublica/ Республика.

По версии следствия и суда, Джансух Адлейба, находясь у здания парламента Абхазии произвел выстрелы из огнестрельного оружия в направлении сотрудников правоохранительных органов Республики Абхазия, которые несли службу на вышеуказанной территории. Сухумский городской суд признал его виновным в хулиганстве, то есть грубом нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное с применением оружия (часть 1 статьи 207 УК Абхазии), сообщила пресс-служба Верховного суда абхазии на своем сайте.

Как писал "Кавказский узел", активист Джансух Адлейба летом 2022 года проводил в Сухуме голодовки с требованиями снизить цены на топливо и предотвратить передачу абхазских земель России. К одной из его акций присоединились еще несколько активистов. Адлейба не раз требовал отставки "всего правительства, всех ветвей власти - исполнительной, законодательной и судебной".

Еще одну голодовку он проводил на площади в Сухуме в марте 2024 года, требуя от президента Абхазии Аслана Бжании уйти в отставку из-за невыполнения предвыборных обещаний.

Напомним, ранее Джансух Адлейба объявил о создании собственного народно-освободительного движения "Ахакуитра" (Свобода). Главной задачей движения Адлейба назвал отстранение Бжании от власти. Однако первые протестные акции движения оказались немногочисленными. У движения Адлейбы нет политического потенциала, заявили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики. 

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Автор: "Кавказский узел"

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