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15:32, 28 октября 2024

Житель Башкортостана арестован за нападение на силовика в Краснодаре

Марат Абдюшев. Скриншот видео от 28 октября 2026 г. https://utyug.info/new/marata-abdyusheva-napavshego-na-pps-v-krasnodare-otpravili-v-sizo-52725/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Краснодаре отправил под арест жителя Башкортостана Марата Абдюшева, подозреваемого в нападении на полицейского, который пытался его задержать.

Как писал "Кавказский узел", 26 октября силовики задержали в Краснодаре 33-летнего жителя Башкортостана Марата Абдюшева, который, по версии следствия, 24 октября напал на полицейского и похитил его табельное оружие.

По версии следствия, Абдюшев и еще один житель Башкортостана приехали на улицу Лузана за наркотиком, спрятанным в тайнике. Их заметили силовики и попытались задержать. При попытке задержания мужчины патрульный полицейский подвергся нападению и был госпитализирован с переломом носа и сотрясением мозга, а нападавший похитил его табельное оружие.

Ленинский райсуд Краснодара сегодня избрал на время следствия меру пресечения в виде ареста Марату Абдюшеву, обвиняемому в применении насилия к полицейскому, разбое и хищении огнестрельного оружия, сообщает в своем телеграм-канале Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Судебное заседание прошло в закрытом режиме. "Суд удовлетворил ходатайство об избрании в отношении Абдюшева меры пресечения в виде заключения под стражу. Срок меры – 1 месяц 28 дней, т.е. до 24 декабря 2024 года включительно", - говорится в публикации.

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Автор: "Кавказский узел"

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