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07:59, 27 октября 2024

МВД отчиталось о задержании напавшего на полицейского в Краснодаре

Марат Абдюшев. Кадр из видео в телеграм-канале официального представителя МВД России Ирины Волк – https://t.me/IrinaVolk_MVD/2775

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Житель Башкортостана Марат Абдюшев, совершивший в Краснодаре нападение на патрульного полицейского и похитивший его табельное оружие, задержан на территории одного из садовых товариществ города.

Как информировал "Кавказский узел", 24 октября в Краснодаре патрульный полицейский подвергся нападению со стороны мужчины, которого он пытался задержать. Силовик был доставлен в больницу с переломом носа и сотрясением мозга, нападавший похитил его табельное оружие.

26 октября, около 18.00 мск силовики задержали на территории одного из садовых некоммерческих товариществ (СНТ) Краснодара 33-летнего Марата Абдюшева, который, по версии следствия, совершил 24 октября нападение на полицейского и похитил его табельное оружие, сообщила 26 октября в своем телеграм-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Абдюшев является жителем Башкортостана, ранее он был судим, уточнила она.

Согласно материалам дела, Абдюшев, а также еще один житель Башкортостана, в ночь на 26 октября приехали на улицу Лузана в Краснодаре за наркотиком, спрятанным в виде "тайниковой закладки". Их заметили силовики и попытались задержать, Абдюшев нанес одному из них тяжелые травмы, отметила Ирина Волк.

Силовики у ворот дачи, в которой скрывается Марат Абдюшев. Кадр из видео в телеграм-канале официального представителя МВД России Ирины Волк – https://t.me/IrinaVolk_MVD/2775В следующем посте она опубликовало видео, на котором показано задержание Абдюшева. На кадрах показан дачный массив и улица, на которой несколько десятков мужчин. Часть из них в военной экипировке и с автоматами в руках. Силовики идут по улице, затем входят на территорию одной из дач. Люди с автоматами идут впереди остальной группы. Один из военных постучал в дверь дачи, ему открыл Абдюшев, но увидев силовиков, тут же ее захлопнул.

Далее силовики врываются в помещение, валят Абдюшева на пол и начинают допрашивать его. В этом месте звук в видео отсутствует. Далее звуковая дорожка появляется, Абдюшев показан уже стоящим на ногах. Он объясняет силовикам почему совершил нападение на полицейского. На этом видео заканчивается.

По данным источника, Абдюшев скрывался на территории СНТ "Кубаночка" на Ростовском шоссе. Оружие он спрятал в посадке, сообщил 26 октября "Блокнот Краснодар".

Напомним, после нападения на полицейского в Краснодаре проводилось мероприятие "Антитеррор", в связи с чем общественный транспорт работал с задержками в пределах двух часов, на улицах наблюдались пробки. Большие заторы образовались на улицах Тургенева, Северной и Индустриальной.

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Автор: "Кавказский узел"

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