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12:58, 24 октября 2024

Поиск напавшего на полицейского привел к пробкам в Краснодаре

Сотрудники полиции. Фото Влада Александрова, "Юга.ру"

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Краснодаре мужчина, которого попытались задержать патрульные полицейские, совершил нападение на одного из них. Один из силовиков доставлен в больницу с переломом носа и сотрясением мозга, нападавший похитил его табельное оружие.

Мужчина, по предварительным данным, напал на сотрудника полиции в Краснодаре, нанес ему телесные повреждения и скрылся, ведется его розыск, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы региона.

По данным источника, минувшей ночью двое полицейских прибыли на вызов к многоэтажному дому на улице Лузана. У силовиков произошел конфликт с двумя мужчинами. Полицейские попытались их задержать, а те попытались скрыться.

27-летний сержант Рамазан Б. смог задержать одного из мужчин – 32-летнего Артура Б. Второй же силовик – 29-летний Инвер М. – был сильно избит, нападавший отобрал у него табельный пистолет. Полицейский доставлен в больницу с переломом носа, сотрясением мозга и множественными ушибами, передал сегодня телеграм-канал Baza.

Силовики установили личность нападавшего, им является 33-летний Марат А, выяснилось, что он находится в федеральном розыске, сказано в публикации.

Полицейский, подвергшийся нападению, является младшим лейтенантом. Человек, совершивший на него нападение, по данным источников, приехал в Краснодар из Уфы. На его поиски брошен личный состав полиции Краснодара, сообщил сегодня телеграм-канал "Жесть Краснодара и края".

В городе проводится мероприятие "Антитеррор", в связи с чем общественный транспорт работает с задержками в пределах двух часов, на улицах наблюдаются пробки, сообщается в телеграм-канале трамвайно-троллейбусного управления Краснодара. "В связи с проведением мероприятия "Антитеррор" образовались большие заторы на улицах Тургенева, Северной и Индустриальной", - говорится в официальном заявлении. 

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Автор: "Кавказский узел"

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