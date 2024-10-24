Поиск напавшего на полицейского привел к пробкам в Краснодаре

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Краснодаре мужчина, которого попытались задержать патрульные полицейские, совершил нападение на одного из них. Один из силовиков доставлен в больницу с переломом носа и сотрясением мозга, нападавший похитил его табельное оружие.

Мужчина, по предварительным данным, напал на сотрудника полиции в Краснодаре, нанес ему телесные повреждения и скрылся, ведется его розыск, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы региона.

По данным источника, минувшей ночью двое полицейских прибыли на вызов к многоэтажному дому на улице Лузана. У силовиков произошел конфликт с двумя мужчинами. Полицейские попытались их задержать, а те попытались скрыться.

27-летний сержант Рамазан Б. смог задержать одного из мужчин – 32-летнего Артура Б. Второй же силовик – 29-летний Инвер М. – был сильно избит, нападавший отобрал у него табельный пистолет. Полицейский доставлен в больницу с переломом носа, сотрясением мозга и множественными ушибами, передал сегодня телеграм-канал Baza.

Силовики установили личность нападавшего, им является 33-летний Марат А, выяснилось, что он находится в федеральном розыске, сказано в публикации.

Полицейский, подвергшийся нападению, является младшим лейтенантом. Человек, совершивший на него нападение, по данным источников, приехал в Краснодар из Уфы. На его поиски брошен личный состав полиции Краснодара, сообщил сегодня телеграм-канал "Жесть Краснодара и края".

В городе проводится мероприятие "Антитеррор", в связи с чем общественный транспорт работает с задержками в пределах двух часов, на улицах наблюдаются пробки, сообщается в телеграм-канале трамвайно-троллейбусного управления Краснодара. "В связи с проведением мероприятия "Антитеррор" образовались большие заторы на улицах Тургенева, Северной и Индустриальной", - говорится в официальном заявлении.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.