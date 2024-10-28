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05:39, 28 октября 2024

Боец из Волгоградской области убит на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Дмитрий Щепетнов из Урюпинского района убит в зоне военной операции. С начала спецоперации на Украине официально признаны убитыми не менее 971-го бойца из Волгоградской области.

Как информировал "Кавказский узел", 27 октября стало известно, что на Украине убит Андрей Попов из Урюпинска. Он стал, по меньшей мере, 970 бойцом из Волгоградской области, который был официально признан убитым в зоне специальной военной операции (СВО).

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

В зоне СВО убит военнослужащий из хутора Беспаловский Дмитрий Щепетнов, сообщила 18 октября на своей странице в соцсети "ВКонтакте" администрация Беспаловского сельского поселения Урюпинского района.

Таким образом, официально признаны убитыми не менее 971-го бойца из Волгоградской области.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

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Автор: "Кавказский узел"

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