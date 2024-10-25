Юристы сочли неправомерным лишение гражданства двух жителей Волгоградской области

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Лишение двух натурализованных жителей Волгоградской области гражданства за несвоевременную постановку на воинский учет противоречит Конституции и может расцениваться как репрессивная мера, однако вероятность добиться отмены этого решения в суде невелика.

Как писал "Кавказский узел", в Волгоградской области было аннулировано гражданство двух мигрантов, которые осенью стали россиянами, но в течение двух недель не встали на воинский учет.

Власти России развернули в регионах юга России агитационную кампанию, предлагая мигрантам из Средней Азии, а также тем, кто недавно получил российское гражданство, выплаты за отправку в зону СВО, в противном же случае этим людям угрожают наказанием. Еще одним элементом давления стал новый закон, который позволяет лишать гражданства тех, кто не встал на воинский учёт. В этой кампании активно задействованы силовики, которые периодически проводят рейды на предмет нарушения миграционного законодательства, отметили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Директор исследовательского центра "Сова" (ранее - региональная общественная организация Информационно-аналитический центр «Сова», признана иностранным агентом и в 2023 году ликвидирована, - прим. "Кавказского узла") Александр Верховский, глава Комитета «Гражданское содействие»* Светлана Ганнушкина*, кандидат юридических наук, доцент, юрист в области международного публичного права Роман Мельниченко и юрист Сергей Иващенко прокомментировали "Кавказскому узлу" правомочность лишения гражданства за непостановку на воинский учет.

Практика аннулирования гражданства в России пока не получила широкого распространения, указал Александр Верховский. Он пояснил, что гражданства можно лишиться за ряд тяжких преступлений или за угрозу безопасности страны.

"Есть такой ход, например, когда не лишают прямо гражданства, а признают недействительными документы, которые ранее человек подавал на получение гражданства. Также действует такая логика: ты присягал при получении гражданства, но совершил тяжкие преступления, значит изначально при принесении присяги ты сознательно соврал (о своей законопослушности, прим. "Кавказского узла"), значит клятва твоя недействительна", - сказал Александр Верховский.

Тоже самое, по мнению эксперта, касается и постановки на воинский учет. С одной стороны, это административное правонарушение, но для бывшего иностранного гражданина, принявшего российское гражданство, оно - нарушение данной им клятвы, а значит повод признать всю процедуру получения гражданства недействительной. "Так не должно быть. Если получил гражданство, то Конституция твои гражданские права защищает. Все эти манипуляции с признанием процедуры получения гражданства недействительной, конечно, натяжка. Но отходят от этого", - посетовал правозащитник.

Практика лишения гражданства в России только начинает набирать обороты, «поэтому она пока редка», считает Светлана Ганнушкина*. В тоже время, по мнению правозащитницы, подобная репрессивная мера "противоречит Конституции России, так как согласно главному закону страны человек не может быть лишен гражданства".

"Подобные законы не что иное, как покушение на конституционный строй. Так как главы Конституции (касаемые гражданства) неизменяемы. И раньше на них не покушались. Но это, увы, никого не волнует. По сути, это государственное преступление. И это возмутительно", - эмоционально заключила она.

Роман Мельниченко увидел в этом инциденте «эксплуатацию института гражданства», которая, по его словам, оказалась не только выгодной властям, но и в целом фатальной.

«Гражданство является особым состоянием, связывающим человека и государство. И эта связь неразрывна. С момента принятия Конституции РФ в законодательстве существовал только один вариант разрыва этой связи - когда натурализующиеся лицо при получении гражданства подало неверные сведения. С течением времени институт гражданства в России стал терять свою сакральность. Гражданство стало товаром, и это получило своё закрепление в законодательстве", - сказал корреспонденту Мельниченко.

Юрист отметил, что сначала власти ввели право государства лишать гражданства натурализованных за определённые деяния, например, совершение преступления, совершение действий, создающих угрозу национальной безопасности Российской Федерации. В 2024 году ввели ещё одно условие лишения гражданства - неисполнение обязанности нового гражданина России по первоначальной постановке на воинский учет. "В это же время произошла массовая зачистка мигрантов, находящихся в РФ без гражданства, то есть была актуализирована потребность в получении гражданства РФ. Какую задачу в ходе реализации этого проекта ставит здесь государство, очевидно", - заметил Роман Мельниченко.

Эксперт пояснил, что процедура лишения гражданства за непостановку на воинский учёт максимально упрощена и проходит вне судебных процедур, "что не ограничивает право обжаловать это решение в судебном порядке с заранее известным результатом".

Согласно Закону «О воинской обязанности и военной службе», новый россиянин в течение двух недель после приобретения гражданства обязан встать на воинский учёт, пояснил Мельниченко. После лишения гражданства у такого человека не оказывается легальных оснований пребывания на территории Росси и запускается процедура депортации, перед которой лишенный гражданства направляется в специальный центр, например, в Волгограде, это Центр содействия мигрантам, расположенный на улице Краснополянская.

"Там они (лица, лишенные гражданства) содержатся вместе с теми, кто отбывает административные аресты, а затем они направляются в страну своего первоначального гражданства", - пояснил он.

Сергей Иващенко напомнил, что гражданство обеспечено россиянам Конституцией РФ (часть 3 статьи 6). Но оно дается не только по рождению, но и в порядке принятия, и в этом случае гражданство может быть прекращено, «если новый гражданин совершил ряд преступлений или ввел государство в заблуждение». Юрист при этом сослался на главу четвертую Федерального закона "О гражданстве Российской Федерации" N138-ФЗ («Прекращение гражданства РФ»).

"Совершили ли эти двое бывших наших сограждан преступления? Об этом ничего неизвестно. Предоставляли ли они во время процесса получения гражданства поддельные документы и за это попали под действие закона? Также ничего неизвестно. Остается третий повод для их наказания. Он предусмотрен статьей 26 этого закона. И в нем речь идет о совершении действий, создающих угрозу национальной безопасности Российской Федерации. То есть чиновники так трактуют нежелание этих людей вставать на воинский учет. Не встал на учет — создал угрозу безопасности России", - предположил Сергей Иващенко.

Юрист отметил, что обжаловать решение территориального органа о прекращении гражданства можно в вышестоящей инстанции. Делается это в течение трех месяцев со дня получения отказного решения.

"Советую пострадавшим от действий чиновников защищать свои права, свободы и законные интересы посредством написания таких жалоб. Чиновники обязаны согласно закону "О гражданстве" (часть 3 статьи 38) в течение трех рабочих дней направить поданную им жалобу вместе с имеющимися по разрешенному ими вопросу материалами своему начальству, куда жалоба направлена. Если положительного решения не последует, нужно обращаться в суд", - посоветовал Сергей Иващенко.

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