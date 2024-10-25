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01:34, 25 октября 2024

ФСБ сообщила о приговоре Кайтарби Насырову

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Ростове-на-Дону вынес приговор Кайтарби Насырову, которого обвинение считает соучастником нападения Басаева на Дагестан в 1999 году. 

Как информировал "Кавказский узел", военный суд в Ростове-на-Дону с 26 марта рассматривал дело Кайтарби Насырова и Тоймасхана Аджиньязова, которых следствие считает участниками нападения на Ботлихский район Дагестана в 1999 году. Оба подсудимых отвергли обвинения в мятеже и покушении на военных.

Южный окружной военный суд признал Кайтарби Насырова виновным по делу о нападении отрядов Басаева и Хаттаба на Дагестан в 1999 году.

Насыров приговорен к 13 годам колонии строгого режима, сообщил со ссылкой пресс-службу управления ФСБ по Ставропольскому краю "Интерфакс-Юг". 

В сообщении спецслужбы не упоминается Тоймасхан Аджиньязов, который проходил по одному делу с Насыровым как предполагаемый участник нападения. При этом ставропольское управление ФСБ отмечает, что Насыров был задержан "в августе 2023 года", хотя о задержании обоих, Насырова и Аджиньязова, сообщалось в мае 2022 года, тогда же Ессентукский горсуд отправил их под арест. 

В официальном телеграм-канале Южного окружного военного суда сообщений о приговоре Кайтарби Насырову, по состоянию на 01.30 мск сегодня, нет. Комментариями от Насырова или его адвоката относительно приговора "Кавказский узел" пока не располагает. 

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Автор: "Кавказский узел"

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