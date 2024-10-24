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11:37, 24 октября 2024

Владикавказцы указали властям на нерешенную проблему с вандализмом

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Неизвестные отрезали на набережной Терека кабели, которые рабочие подвели к недавно установленным фонарям, сообщила мэрия Владикавказа. Местные жители, комментируя этот инцидент в соцсети, отметили, что в городе часто стали происходить случаи вандализма. Они потребовали найти и наказать виновных.

Как информировал "Кавказский узел", жители Владикавказа ранее неоднократно жаловались на проблему с вандализмом. Так, 4 февраля стало известно, что уголовное дело возбуждено в отношении жительницы Владикавказа, которая разбросала венки и цветы на кладбище, где похоронены участники специальной военной операции, а также перевернула скамейки.

По данным администрации Владикавказа, на набережной Терека, вдоль аллеи Вахтангова, рабочие производят монтаж новых опор освещения. Они смонтировали подземные линии электропередачи и вывели электрокабель, чтобы подключить фонари. Оставалось установить опоры и подключить освещение.

Однако работу электрикам усложнили неизвестные, которые отрезали выведенные ранее кабели у основания опор. "Теперь для установки 16 из 59 опор освещения требуется раскопать их основания и вывести соединяющие провода. На устранение сложившейся ситуации потребуется дополнительное время", – отметила мэрия 23 октября на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Пост о том, что вандалы отрезали кабели на набережной Терека, сегодня ночью был опубликован в Instagram*-паблике northossetia, на который подписаны около 257 тысяч пользователей. На 11.30 мск этот пост набрал 62 отметки "нравится" и 25 комментариев. Часть их авторов сочла, что произошедшему причастны местные жители.

"Почему развелось столько вандалов?" – задался вопросом dr_izabella_loxova.

"Не ужели не понятно, что всë, что делается – это для нас, для города, чтобы в городе было красиво и светло?" – задалась вопросом _romashka__17.

"С такими жителями и враги не нужны", – заявил пользователь frandji_z.

"Нам и враги не нужны с такими жителями", – высказала схожее мнение gatsolaevasvetlana.

Другая часть пользователей потребовала установить камеры, а также найти и наказать виновных. "Почему их называют вандалами, а не преступниками?" – спросил пользователь bo_bo9013.

"Вот где надо устанавливать камеры", – написал пользователь zairadzhikaeva.

"Где камеры?" – отметил также пользователь ltelakyrova.

"Кавказский узел" также писал, что в новогоднюю ночь неизвестные разбили плафоны в одном из подземных переходов Владикавказа. Местные жители, комментируя инцидент в соцсети, призвали власти установить камеры в переходах. При этом некоторые пользователи пожаловались на равнодушие полиции к проблеме.

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Автор: "Кавказский узел"

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