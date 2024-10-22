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12:34, 22 октября 2024

Активисты в Санкт-Петербурге привлекли листовками внимание к похищению Сулеймановой

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

На мосту Ахмата Кадырова в Красносельском районе Санкт-Петербурга активисты расклеили листовки, посвященные поискам Седы Сулеймановой, похищенной и увезенной в Чечню в августе 2023 года.

Как сообщал "Кавказский узел", 19 октября стало известно, что активистка Елена Тардасова-Юн провела в Новосибирске пикет с требованием расследовать исчезновение в Чечне похищенной Седы Сулеймановой.

В Санкт-Петербурге на мосту Ахмата Кадырова появились листовки кампании "Где Седа?", сообщил сегодня телеграм-канал "RusNews".

К публикации показан снимок, на котором показана одна из листовок, на ней напечатано фото Сулеймановой, а также информация о ней – возраст, особые приметы и прочее.

Напомним, в августе 2023 года уроженка Чечни Седа Сулейманова была задержана в Санкт-Петербурге и увезена в Чечню. После этого от нее не поступало никаких сообщений. Друзья Сулеймановой и правозащитники опасаются, что она стала жертвой так называемого "убийства чести", говорится в справке "Кавказского узла" "Похищение Седы Сулеймановой".

26 апреля следователь в Чечне допросил Елену Патяеву, которая в феврале и марте проводила в Санкт-Петербурге пикеты с требованием выяснить судьбу Сулеймановой. В июне Патяева заявила, что за три месяца после возбуждения дела следствие не пришло ни к каким выводам, а расследование саботируется.

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Автор: "Кавказский узел"

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