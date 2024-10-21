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07:23, 21 октября 2024

Контрактник со Ставрополья убит на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Военнослужащий-контрактник Дмитрий Кондрашов убит в зоне военной операции. С начала спецоперации на Украине официально признаны убитыми не менее 507 бойцов из Ставропольского края.

Как информировал "Кавказский узел", на 19 октября представители властей и силовики признали убитыми на Украине не менее 506 бойцов из Ставропольского края.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

Военнослужащий-контрактник Дмитрий Кондрашов убит в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине, он посмертно награжден орденом Мужества, передал 18 октября News.1777.ru со ссылкой на пресс-службу Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ).

Пресс-служба уточнила, что Кондрашов являлся студентом вуза.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 507 бойцов из Ставропольского края.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

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Автор: "Кавказский узел"

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