Контрактник из Волгоградской области убит в зоне СВО

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Военнослужащий-контрактник Сергей Школин из Урюпинского района убит на Украине, сообщили власти. С начала военной операции официально признаны убитыми не менее 958 бойцов из Волгоградской области.

Как информировал "Кавказский узел", 19 октября стало известно, что на Украине убит Денис Мельников из Урюпинска. Он стал, по меньшей мере, 957-м бойцом из Волгоградской области, который был официально признан убитым в зоне специальной военной операции (СВО).

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

Уроженец хутора Провоторовский военнослужащий-контрактник Сергей Школин убит в зоне СВО, сообщила 11 октября администрация Дубовского сельского поселения Урюпинского района на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 958 бойцов из Волгоградской области.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

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