Родные Гасымова пожаловались омбудсмену на жестокое обращение

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Сотрудник СИЗО толкнул Фазиля Гасымова и отобрал у него трость, в результате экономист, который продолжает голодовку 127-е сутки, упал. После звонка в аппарат омбудсмена Гасымову вернули трость, рассказал его брат.

Как писал "Кавказский узел",на заседании суда 12 октября Фазиль Гасымов заявил, что сотрудники СИЗО в Баку, в котором он содержится, создали для него информационную блокаду. Гасымов пожаловался, что подвергается моральным и физическим издевательствам, а также обвинил силовиков в пытках.

В августе 2023 года Фазиль Гасымов был задержан в Турции и доставлен в Азербайджан, где арестован по обвинению в изготовлении поддельных денег. Сам Гасымов считает свое уголовное дело местью за подготовленные совместно с Губадом Ибадоглу материалы о коррупции в Азербайджане. 14 июня Гасымов объявил голодовку в СИЗО, требуя прекращения уголовного преследования.

Фазиль Гасымов, который содержится в медицинской части 1-го Следственного изолятора Баку, подвергся физическому насилию, когда говорил с семьей по телефону. Сотрудник изолятора толкнул спорившего с ним Фазила Гасымова, отчего ослабевший от продолжительной голодовки экономист Гасымов упал на пол, а конфликт услышали в телефоне члены семьи Гасымова. Телефонный разговор прервался. Персонал учреждения отобрал у обвиняемого трость, на которую ослабевший за 127 суток голодовки Гасымов опирался, сообщил его брат Назим Гасымов.

После этого родные Фазиля Гасымова позвонили в аппарат омбудсмена Азербайджана и сообщили о насилии в следственном изоляторе. В результате сотрудники изолятора разрешили вновь позвонить домой и вернули его трость, рассказал адвокат Тельман Гасымов.

Напомним, ранее представитель Пенитенциарной службы Азербайджана заявил корреспонденту "Кавказского узла", что права Фазиля Гасымова соблюдаются, давления со стороны персонала изолятора и заключенных на него нет. Гасымов, содержащийся в санитарно-медицинском отделении Бакинского СИЗО №1, переведен в санаторий Пенитенциарной службы в связи с резким ухудшением его здоровья из-за отказа принимать пищу, отметил он.

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