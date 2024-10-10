Ходатайства Фазиля Гасымова отклонены судом

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Экономист Фазиль Гасымов попросил суд исключить из дела его показания против Губада Ибадоглу, а также вызвать ученого и его адвокатов в суд, однако судья отказался удовлетворить оба ходатайства.

Как писал "Кавказский узел", 13 сентября обвиняемый в изготовлении поддельных денег ученый-экономист Фазиль Гасымов на 92-й день голодовки попросил о визите к нему представителей бакинских офисов Организации Объединенных Наций (ООН) и Красного Креста. 29 сентября Гасымов пожаловался, что персонал изолятора принуждает его принимать пищу, чтобы он прекратил голодовку, которую проводит в знак протеста против его уголовного преследования. В Пенитенциарной службе Азербайджана отвергли эти обвинения.

В августе 2023 года Фазиль Гасымов был задержан в Турции и доставлен в Азербайджан, где арестован по обвинению в изготовлении поддельных денег. Сам Гасымов считает свое уголовное дело местью за подготовленные совместно с Губадом Ибадоглу материалы о коррупции в Азербайджане. 14 июня Гасымов объявил голодовку в СИЗО, требуя прекращения уголовного преследования. По словам брата, Гасымов утратил возможность самостоятельно передвигаться.

На сегодняшнем заседании в Бакинском суде по тяжким преступлениям экономист Фазиль Гасымов сообщил о том, что подвергается моральным и физическим издевательствам в Лечебном учреждении Пенитенциарной службы. Также он пожаловался, что охрана не позволяет ему общаться с адвокатами без свидетелей.

Гасымов заявил несколько ходатайств. В частности, он просил суд исключить из материалов дела его показания на предварительном следствии против ученого Губада Ибадоглу. Также просил судью вызвать в суд в качестве свидетелей самого Ибадоглу, и его адвокатов Шахлу Гумбатову и Зибейду Садыгову.

Все ходатайства, за исключением одного – позволить Гасымову ознакомиться с материалами дела, были отклонены. Следующее заседание суда назначено на 31 октября.

Гасымов продолжает голодовку с требованием освобождения. Несмотря на призывы правозащитников и родных прекратить голодовку Гасымов заявил, что продолжит акцию.



В Пенитенциарной службе сообщили "Кавказскому Узлу" о том, что права Фазиля Гасымова полностью соблюдаются, на него не оказывается давление со стороны персонала и заключенных.

Напомним, в августе 2023 года Фазиль Гасымов был задержан в Турции и доставлен в Азербайджан, где арестован по обвинению в изготовлении поддельных денег. Сам Гасымов считает свое уголовное дело местью за материалы о коррупции в Азербайджане, подготовленные совместно с ученым-экономистом Губадом Ибадоглу, которому предъявлено аналогичное обвинение.

В начале расследования Гасымова под пытками заставили дать показания против Ибадоглу, но потом он отказался от них. Фазиль Гасымов также рассказал адвокату о насилии, которое силовики применили к нему, чтобы добиться признательных показаний.

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